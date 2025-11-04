Soudan: Le Premier ministre informé de la situation dans l'État d'Ashamaliya

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a rencontré aujourd'hui dans son bureaux à Port-Soudan le Wali de l'État d'Ashamaliya, le lieutenant-général Abdul Rahman Abdul Hamid, en présence de la ministre des Affaires du Cabinet Limiya Abdul Ghaffar, et du ministre de la Justice, Dr Abdullah Dirif, afin de discuter de la sécurité et des conditions de vie dans l'État.

Dans un communiqué de presse, le Wali de l'État a expliqué qu'il a présenté au Premier ministre un rapport complet sur l'ensemble de la situation dans l'État, soulignant la stabilité de la situation sécuritaire et la capacité des forces armées et des autres forces de sécurité à faire face à toute menace potentielle.

Il a ajouté que la réunion avait également porté sur les efforts déployés par l'État pour accueillir les personnes déplacées du Nord-Darfour et les fournir des services essentiels suite aux violations et aux crimes commis par les milices des Forces de soutien rapide contre les habitants d'El Fasher.

Le wali de l'État d'Ashamaliya a par ailleurs indiqué que la réunion avait abordé les préparatifs de l'État pour la saison agricole d'hiver et la récente visite du ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation.

Il a insisté sur l'engagement du gouvernement de l'État , en coordination avec les autorités compétentes, à fournir de l'engrais DAP et le soutien nécessaire pour assurer le succès de la saison agricole et contribuer au développement économique du pays.