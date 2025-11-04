Togo: Modernisation utile

4 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Les municipalités vont bénéficier d'un programme d'appui de plus de de 13 milliards de Fcfa financé par l'Allemagne. Il s'agit d'une phase pilote de quatre ans.

Berlin est engagé aux côté du Togo dans la mise en oeuvre de la décentralisation.

L'aide n'est pas automatique. Les communes devront soumettre des projets de développement concrets pour approbation.

Ce modèle vise à encourager les initiatives locales porteuses et bien structurées, en mettant l'accent sur des projets concrets susceptibles de participer à la modernisation des communes.

L'initiative pilote concerne dans un premier temps les municipalités des régions des Plateaux, Centrale et Kara.

