Togo: Un nouveau souffle pour le réseau électrique de six villes

Aného, Atakpamé, Kpalimé, Kara, Sokodé et Dapaong sont au coeur d'un vaste chantier de modernisation de leur réseau électrique.

Une bouffée d'oxygène pour des milliers de foyers et petites entreprises qui souffraient de coupures fréquentes, de baisse de tension et d'un réseau vieillissant.

Grâce à un financement de 6 milliards de Fcfa accordé par la Banque d'investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), les travaux ont pour objectif de réhabiliter 61 km de lignes moyenne tension, d'installer 61 nouveaux postes de transformation, mais aussi de déployer 234 km de lignes basse tension pour raccorder environ 10 000 foyers et entreprises.

L'objectif des pouvoirs publics est d'atteindre 75 % de couverture électrique d'ici fin 2025, pour aller vers 100 % à l'horizon 2030.