Togo: Une agriculture plus saine

4 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

500 producteurs maraîchers, issus de 250 coopératives participent actuellement à une formation sur les pratiques agricoles durables.

Les maraîchers sont sensibilisés à des techniques agricoles respectueuses de l'environnement. Il s'agit notamment d'une meilleure gestion des intrants, qu'il s'agisse des engrais chimiques, pesticides, insecticides ou herbicides, souvent mal utilisés sur le terrain.

Les formations abordent également les alternatives naturelles telles que les engrais organiques, les bonnes pratiques culturales, et des méthodes qui permettent de maintenir la fertilité des sols, tout en préservant la santé des consommateurs et des producteurs.

Le maraîchage représente une filière stratégique pour l'économie agricole togolaise. Il concerne une large gamme de produits très prisés sur les marchés : tomates, carottes, piments, poireaux, pommes de terre, salades, aubergines, concombres, légumes-feuilles, etc.

Face aux enjeux sanitaires, environnementaux et économiques, cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de transition agroécologique, promue par l'État.

