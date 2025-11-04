Gabon: Installation de Tanguy Gahouma Bekale À la tête de la DEGPN

Ce lundi 3 novembre 2025, l'amphithéâtre du Ministère des Eaux et Forêts a abrité la cérémonie d'installation de Tanguy Gahouma Bekale à la tête de la Direction Générale de l'Environnement et de la Protection de la Nature (DEGPN).

Présidée par le Ministre de l'Environnement, de l'Ecologie et du Climat, Mays Mouissi, la cérémonie a été marquée par un appel à la rigueur, au leadership et à la poursuite des efforts pour une gouvernance environnementale exemplaire au service du développement durable du Gabon.

Titulaire d'un Master en Management, option Contrôle, Audit et Conseil, ainsi que d'un MBA en Management opérationnel du Développement durable, Tanguy Gahouma Bekale justifie d'un parcours exemplaire.

Pour rappel, le nouveau Directeur Général a successivement occupé de hautes fonctions au sein de l'administration gabonaise, notamment celles de Conseiller Spécial du Président de la République, Secrétaire Permanent du Conseil National Climat (CNC), Directeur Général de l'AGEOS, et plus récemment Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de sa carrière, il a assuré de nombreuses responsabilités, notamment en tant que :

· Point Focal Climat du Gabon à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) en 2015 ;

· Superviseur des travaux relatifs à la finalisation du Plan National d'Affectation du Territoire et à la production de la Contribution Nationale Déterminée (INDC) du Gabon ;

· Membre du Conseil d'Administration du Fonds Vert pour le Climat (GCF) pour le compte de la sous-région Afrique Centrale (2019) ;

· Président du Groupe des Négociateurs Africains sur les changements climatiques (AGN), représentant ainsi les 54 Etats africains dans les négociations internationales sur le sujet (2020).

Son expérience en matière de négociation internationale sur le climat et de mobilisation des financements traduisent la volonté des plus hautes autorités de faire de l'environnement un véritable pilier du développement économique et social du Gabon.