Gabon: Première réunion du Groupe de planification et de mise en oeuvre du Système de l'Aviation Afrique - Océan Indien (AASPG)

Placée sous le Haut Patronage de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, le Gabon a eu l'honneur d'abriter ce lundi 3 novembre 2025 la première réunion du Groupe de planification et de mise en oeuvre du Système de l'Aviation Afrique - Océan Indien (AASPG).

Cette rencontre marque une transition historique depuis l'APIRG (Groupe régional de planification et de mise en oeuvre pour l'Afrique et l'Océan Indien) et le RASG-AFI (Groupe régional de sécurité de l'aviation), en unifiant la planification et la sécurité de la navigation aérienne sous un cadre unique, afin de stimuler la croissance du transport aérien dans la région AFI.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du Vice-Président du Gouvernement, Alexandre Barro Chambrier, de plusieurs membres du Gouvernement, des Directeurs régionaux de l'Organisation de Aviation Civile Internationale (OACI), de la Secrétaire Générale de la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC), du Président du Groupe de Planification Afrique-Océan Indien (AASPG), des Directeurs généraux des administrations de l'aviation civile et des représentants d'organisations internationales.

A cette occasion, le Gabon a reçu le Certificat de reconnaissance du Président du Conseil de l'OACI en matière de sûreté de l'aviation civile, une distinction d'ordinaire remise au siege de lOACI à Montréal, au Canada. Ce certificat a été remis au Gouvernement gabonais par Romain Ekoto, Directeur du Bureau Régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WACAF) de l'OACI.

À travers cette distinction, l'OACI salue les progrès significatifs réalisés par le Gabon dans la mise en oeuvre effective du système national de supervision de la sûreté, conformément aux normes et pratiques recommandées sur le plan international.

En effet, à la suite de l'audit USAP-CMA conduit du 21 au 31 juillet 2025, le Gabon s'est distingué par des résultats particulièrement satisfaisants, confirmant les progrès notables accomplis en matière de supervision de la sûreté aérienne. Le pays enregistre désormais un indice global de durabilité de 78,77 %, soit une progression de 18,33 points par rappott aux 60,44 % obtenus lors de la précédente évaluation.

Cette reconnaissance traduit les efforts constants des plus Hautes Autorités visant à renforcer la coopération avec l'OACI et à consolider les avancées du secteur de l'aviation civile au Gabon et dans la région.

Le Ministre d'Etat, Ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a salué l'organisation de ces assises en terre gabonaise, rendue possible grâce à la volonté du Président de la République. Il a rappelé, avec solennité, que : « Cette réunion revêt une importance capitale, car elle nous offre l'occasion d'affirmer collectivement notre vision pour un avenir radieux de l'aviation africaine. »

Les travaux de l'AASPG/1, qui se tiendront du 3 au 7 novembre 2025, permettront d'examiner le cadre de performance pour la sécurité aérienne régionale, la planification et la mise en oeuvre de la navigation aérienne, les résultats des activités des organismes contributeurs du Groupe, les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des éléments constitutifs de base (ECB) et des éléments de Mise à Niveau par Blocs des Système de l'Aviation (ASBU), ainsi que l'identification et la résolution des lacunes en matière de navigation aérienne. Ils porteront également sur l'état d'avancement des projets, la surveillance de l'espace aérien de la région AFI, les initiatives d'amélioration de la sécurité, ainsi que les plans régionaux et nationaux de sécurité et de navigation aérienne.

En accueillant cette première réunion du Groupe de planification et de mise en oeuvre du Système de l'Aviation Afrique - Océan Indien, le Gabon réaffirme son engagement à oeuvrer pour un ciel africain plus sûr, plus intégré et plus performant, en phase avec les standards internationaux de l'OACI.