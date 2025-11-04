Sénégal: FMI - Des discussions 'très avancées' pour un nouveau programme de partenariat

3 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Salla GUEYE

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce lundi après-midi, Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), accompagné du chef de mission de l'institution au Sénégal.

Au cours de cet entretien, la délégation du FMI a salué la qualité du dialogue établi avec les autorités sénégalaises depuis plusieurs mois. Abebe Aemro Selassie s'est félicité de "l'état d'avancement très satisfaisant" des discussions en cours, menées en vue de la conclusion d'un nouveau programme de partenariat entre Dakar et l'institution de Bretton Woods.

Cette rencontre marque un pas supplémentaire dans les négociations autour d'un cadre de coopération économique ajusté aux priorités du gouvernement sénégalais, notamment en matière de réformes structurelles, de soutenabilité budgétaire et de soutien à la croissance.

Les deux parties se sont engagées à poursuivre les échanges afin d'aboutir, dans les meilleurs délais, à un accord jugé mutuellement bénéfique.

