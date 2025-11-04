Ile Maurice: Les ramifications financières au coeur de l'audition de son gendre à la FCC

Le gendre de l'homme d'affaires malgache Maminiaina (Mamy) Ravatomanga, Andry Patrick Rabetokotany, a passé une partie de la journée d'hier dans les locaux de la Financial Crimes Commission (FCC), à Réduit. Convoqué en tant que témoin, il a été interrogé sur une réunion tenue le 14 octobre à Quatre-Bornes, au domicile d'un proche de Me Junaid Fakim, ancien commissaire de la FCC.

À sa sortie, son avocat, Me Kooshal Bansoodeb, a brièvement confirmé que son client avait pleinement coopéré avec les enquêteurs. «Mo pa kapav dir ou gran zafer, me seki mo kapav dir ou, mo kliyan finn vini kouma temwin», a-t-il déclaré, soulignant que son client avait fourni toutes les précisions nécessaires sur les sujets évoqués durant l'audition. L'entretien s'est concentré sur des échanges d'informations financières. Les enquêteurs cherchent à déterminer si des transactions ou engagements financiers pourraient être liés à l'affaire Ravatomanga, déjà au centre d'une série d'enquêtes pour soupçons de blanchiment et de financement illégal d'activités économiques à Maurice.

Cette audition intervient dans un contexte de resserrement des investigations autour des réseaux économiques associés à l'homme d'affaires malgache. La FCC s'intéresse particulièrement aux liens entre les activités d'investissement de Ravatomanga à Maurice et certains circuits financiers considérés comme opaques. L'audition d'Andry Patrick Rabetokotany en tant que témoin pourrait ouvrir de nouvelles pistes dans l'enquête. D'autres convocations seraient envisagées cette semaine, notamment de personnes ayant participé à la réunion de Quatre-Bornes.

Pour l'heure, la FCC reste discrète sur le contenu exact des échanges, mais l'affaire Ravatomanga continue d'occuper une place importante dans les dossiers financiers sensibles traités. Les prochains jours devraient être déterminants pour comprendre la portée réelle de ces liens familiaux et financiers désormais sous la loupe des autorités mauriciennes.

À savoir qu'Andry Patrick Rabetokotany s'était rendu au lounge de Jet Prime à 1 h 15, dans la nuit du 11 au 12 octobre, pour accueillir son beau-père. Il a un occupational permit jusqu'à novembre 2033, étant un professionnel de l'African Guarantee Fund de l'océan Indien.