Ile Maurice: Albert-Camille Vital - «Je suis toujours en poste comme ambassadeur»

4 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

Dans les couloirs diplomatiques, des murmures font état d'une démission supposée de l'ambassadeur de Madagascar à Maurice, Albert-Camille Vital. Ancien officié de l'armée malgache et ex-Premier ministre, il se serait, selon certaines sources, rendu à Antananarivo pour soumettre sa démission au bureau de la présidence Malgache.

Nos informations indiquent qu'il aurait effectué un court séjour dans la capitale malgache, il y a environ une semaine. Contacté par téléphone, Albert-Camille Vital a catégoriquement nié avoir remis sa démission, qualifiant ces allégations de «pure spéculation». À ce stade, Albert-Camille Vital demeure en poste comme ambassadeur malgache à Maurice.

Proche du régime d'Andry Rajoelina, Vital n'est pas un inconnu sur la scène politique et diplomatique. Ingénieur en génie civil formé en URSS, il a été Premier ministre de 2009 à 2011. Il avait ensuite représenté Madagascar auprès des Nations unies avant d'être nommé ambassadeur à Maurice.

Certains observateurs estiment qu'il aurait joué un rôle discret mais déterminant dans les heures ayant suivi l'atterrissage controversé de l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga et de l'ancien Premier ministre malgache sur le sol mauricien.

