L'ambassade de la République du Soudan à Ankara a organisé lundi, dans le cadre de ses efforts diplomatiques et médiatiques visant à clarifier la situation au Soudan auprès à l'opinion publique turque et internationale, une conférence de presse sur les développements de la situation dans la ville El Fasher, en présence d'un large rassemblement médiatique comprenant plus de 14 institutions médiatiques, ainsi que plusieurs organisations de la société civile, centres de recherche et journaux turcs.

Avant le début de la conférence, l'Association des étudiants soudanais à Ankara a organisé un rassemblement de solidarité au siège de l'ambassade pour dénoncer les crimes commis par la milice à El Fasher et le soutien apporté par les Émirats arabes unis à la milice. Les participants ont brandi des slogans dénonçant le soutien des Émirats arabes unis à la milice rebelle et ont demandé de classifier la milice des Forces de soutien rapide comme organisation terroriste.

Dans son discours devant le rassemblement de solidarité, l'ambassadeur Nader Youssef Al-Tayeb a remercié les étudiants pour leur conscience nationale et leurs positions honorables, affirmant que ce qui se passe à El Fasher constitue un génocide systématique et des crimes contre l'humanité, en demandant de classifier la milice des Forces de soutien rapide comme organisation terroriste, en condamnant le soutien des Émirats arabes unis à la milice rebelle.

Dans son discours devant la conférence, l'ambassadeur Nader Youssef Al-Tayeb a énuméré les violations graves et les crimes de guerre commis par la milice terroriste dans la ville El Fasher, affirmant que le Soudan disposait de preuves irréfutables du soutien apporté par les Émirats arabes unis à la milice terroriste.

L'ambassadeur a également révélé qu'environ de 200 000 civils étaient complètement assiégés dans la ville El Fasher et que la milice avait commis plus de 107 massacres au cours des derniers jours, faisant plus de 2 000 victimes, y compris des femmes, des enfants et des malades. En plus de l'horrible massacre qui a eu lieu à l'hôpital saoudien à El Fasher, où plus de 360 personnes, parmi lesquelles des patients et des travailleurs dans le domaine sanitaire, ont été tuées.

Un court métrage en turc intitulé « Fasher'de Gerçekler » (des réalités de El Fasher) a été projeté. Il comprenait des scènes émouvantes documentant les crimes et les violations commis contre les civils dans la ville El Fasher

La conférence comprenait également une exposition photographique au siège de l'ambassade, présentant des photos, des documents et des rapports documentant les violations commises à l'encontre des civils et l'implication des Émirats arabes unis. Des copies des documents et des photos ont également été distribuées aux représentants des médias et des journaux turcs.

À la fin de la conférence, une chanson en turc intitulée « Sudan İçin » (Pour le Soudan) a été présentée par un groupe artistique turc. Les paroles de cette chanson exprimaient la solidarité et les prières pour la paix au Soudan.