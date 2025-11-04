Soudan: Discussion sur les arrangements à la participation du pays au sommet de climat au Brésil

4 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Une réunion de coordination s'est tenue hier entre le ministère des Affaires du Conseil des ministres et le Haut Conseil pour l'environnement pour discuter les préparatifs du Soudan à la participation à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra au Brésil.

La réunion a été présidée par la ministre des Affaires du Conseil des ministres, Lemia Abdel Ghaffar, en présence de secrétaire général du Conseil de l'environnement, Mona Ali, et d'un certain nombre de responsables des organismes gouvernementaux concernés et des représentants du bureau du Premier Ministre.

La réunion a passé en revue les axes et les objectifs de la conférence, qui sont centrés sur le renforcement des efforts internationaux pour faire face aux effets du changement climatique, la transition vers les énergies propres et le soutien aux initiatives de l'économie verte, ainsi que sur l'examen des engagements des États en matière de réduction des émissions de carbone.

Les participants ont discuté le mécanisme de participation du Soudan à la conférence, y compris la présentation nationale qui portera sur les expériences et les projets soudanais dans les domaines des énergies renouvelables, de la gestion des ressources naturelles, des réserves naturelles et de l'adaptation au changement climatique, ainsi que la participation du Soudan aux séances et aux événements en marge de la conférence.

