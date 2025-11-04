Afrique: Le Trafic aérien mondial croit de 3,6% au mois de septembre 2025

Le trafic mondial de passagers a augmenté de 3,6 % en septembre 2025 par rapport à la même période de 2024, selon les données publiées par l'Association du transport aérien international (IATA). L'institution basée à Genève a fait le bilan, ce lundi 3 novembre 2025, via un communiqué.

La capacité globale, mesurée en sièges-kilomètres offerts (ASK), a progressé de 3,7 %, tandis que le coefficient d'occupation des sièges s'est établi à 83,4 %, en léger recul de 0,1 point de pourcentage sur un an.

La croissance observée reste largement tirée par les vols internationaux, qui représentent 90 % de la hausse totale.

De son côté, la demande internationale a progressé de 5,1 %, avec une capacité en hausse de 5,2 %, tandis que le coefficient d'occupation s'est maintenu à 83,6 %. En revanche, le trafic domestique n'a progressé que de 0,9 %, avec une capacité en hausse de 1,1 % et un taux d'occupation de 83 %.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La solide demande internationale est responsable de 90 % de la croissance globale de 3,6 %. L'expansion de la capacité, légèrement supérieure à celle de la demande, n'a pas empêché le maintien d'un coefficient d'occupation élevé à 83,4 %. Les compagnies aériennes anticipent une croissance continue pour la période des fêtes, malgré les contraintes persistantes des chaînes d'approvisionnement », a déclaré dans un communiqué, Willie Walsh, directeur général de l'IATA.

L'Afrique en hausse de 6,1 %

L'Afrique a enregistré une croissance de la demande de 6,1 % et une hausse de capacité de 6,9 %, bien que le taux d'occupation reste faible à 74,9 % (-0,6 point). La région Asie-Pacifique, qui concentre 33,5 % du trafic mondial, a affiché une croissance de 5,3 %, avec un coefficient d'occupation de 83,6 % (+1,1 point). Les voyages intra-asiatiques, notamment entre la Chine et le Japon, ont bondi de 9,4 %.

En Europe, la demande a augmenté de 2,9 %, pour une capacité en hausse de 3,3 %, et un taux d'occupation moyen de 86,2 %, le plus élevé parmi les grandes régions.

Le Moyen-Orient a connu une croissance de 6,2 % de la demande et une capacité en hausse de 6,3 %, pour un coefficient stable à 81,8 %.

L'Amérique latine et les Caraïbes enregistrent une progression de 5,4 % de la demande et de la capacité, avec un taux d'occupation de 83,6 %, tandis que l'Amérique du Nord reste quasi stable (-0,1 % de demande), son taux d'occupation reculant à 81,2 %.