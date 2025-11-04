Sénégal: Parc des technologies numériques de Diamniadio - Futur moteur de la transformation économique du pays

Le Sénégal réaffirme son ambition de s'imposer comme une puissance numérique en Afrique. En relançant officiellement les travaux du Parc des technologies numériques (Ptn) à Diamniadio, le gouvernement pose un jalon décisif pour faire du digital un levier majeur de croissance, d'innovation et d'emplois.

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, qui effectuait ce lundi une visite de travail sur le site, a obtenu des maîtres d'oeuvre un engagement ferme pour la livraison de l'infrastructure avant mars 2026. Il a instruit un suivi technique renforcé afin que le projet soit réalisé selon les standards internationaux et dans les délais impartis.

Projet structurant à haute valeur ajoutée, le Ptn s'étend sur 12,5 hectares et concentrera des dispositifs essentiels à l'économie de la connaissance : trois tours ultramodernes dédiées aux entreprises TIC, un Data center certifié Tier 3, un centre d'innovation et d'incubation, un centre de formation aux métiers du numérique, ainsi qu'un complexe de production audiovisuelle et multimédia. L'ensemble sera alimenté par des solutions d'indépendance énergétique solaire, renforçant la durabilité du site.

Au-delà de l'enjeu technologique, c'est un véritable changement de paradigme économique qui se dessine. D'un coût global de 46 milliards de francs Cfa, le Ptn vise à faire croître la contribution du numérique au Pib, à attirer massivement les investissements directs étrangers et à dynamiser le secteur privé local.

Quelque 100 000 emplois directs et indirects devraient être créés, ouvrant de nouvelles opportunités pour les jeunes talents et les startups.

Capter 100 milliards FCfa de l'économie numérique africaine

« À travers ce Parc, le Sénégal compte maintenir sa position de pays leader, innovant dans le domaine de l'économie numérique en Afrique subsaharienne », confiait Bassirou Abdou Bâ, Coordonnateur du projet, à lesoleil.sn.

Cette infrastructure doit également stimuler le développement de solutions d'e-gouvernement et l'amélioration de services prioritaires tels que la santé, l'agriculture ou l'éducation.

Inscrit dans la stratégie « Sénégal Numérique 2025 », le Ptn marque une avancée concrète dans la transition digitale du pays.

En renforçant sa compétitivité technologique, le Sénégal entend capter une part significative des 100 milliards de francs Cfa que représentera l'économie numérique en Afrique à l'horizon 2025.

Avec cette relance, le gouvernement envoie un signal clair : le numérique n'est plus un secteur d'avenir, mais bien le nouvel accélérateur de la transformation économique du Sénégal.