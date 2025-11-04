Afrique: CAN 2025 - Le calendrier complet de la compétition

4 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Dans un peu plus d'un mois (21 décembre 2025, 18 janvier 2026), la Coupe d'Afrique des Nations 2025 (CAN 2025) va se tenir au Maroc. Un rendez-vous incontournable pour le football africain, mais aussi mondial. Le Sénégal tentera de décrocher son deuxième titre après celui remporté au Cameroun en 2022. Voici le calendrier complet de la compétition, dévoilé par la Confédération africaine de football (CAF).

Les poules

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

Groupe B : Egypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée Equatoriale, Soudan

Groupe F : Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique

Phase de groupes (Horaires GMT)

21 décembre

19h : Match d'ouverture : Maroc - Comores (groupe A) - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

22 décembre

15h30 : Mali - Zambie (groupe A) - Stade Mohammed V, Casablanca

17h : Égypte - Zimbabwe (groupe B) - Grand stade d'Agadir

19h30 : Afrique du Sud - Angola (groupe B) - Grand stade de Marrakech

23 décembre

12h : Nigeria -Tanzanie (groupe C) - Stade du Complexe sportif de Fès

14h30 : Tunisie - Ouganda (groupe C) - Stade annexe olympique Moulay Abdellah, Rabat

17h : Sénégal - Botswana (groupe D) - Grand stade de Tanger

19h30 : RD Congo - Bénin (groupe D) - Stade El Barid, Rabat

24 décembre

12h : Algérie - Soudan (groupe E) - Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat

14h30 : Burkina Faso - Guinée équatoriale (groupe E) - Stade Mohammed V, Casablanca

17h : Côte d'Ivoire - Mozambique (groupe F) - Grand stade de Marrakech

19h30 : Cameroun - Gabon (groupe F) - Grand stade d'Agadir

25 décembre : Repos

26 décembre

12h : Maroc - Mali (groupe A) - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

14h30 : Zambie - Comores (groupe A) - Stade Mohammed V, Casablanca

17h : Égypte - Afrique du Sud (groupe B) - Grand stade d'Agadir

19h30 : Angola - Zimbabwe (groupe B) - Grand stade de Marrakech

27 décembre

12h : Nigeria - Tunisie (groupe C) - Stade du Complexe sportif de Fès

14h30 : Ouganda - Tanzanie (groupe C) - Stade El Barid, Rabat

17h : RD Congo - Sénégal (groupe D) - Grand stade de Tanger

19h30 : Bénin - Botswana (groupe D) - Stade annexe olympique Moulay Abdellah, Rabat

28 décembre

12h : Algérie - Burkina Faso (groupe E) - Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat

14h30 : Guinée équatoriale - Soudan (groupe E) - Stade Mohammed V, Casablanca

17h : Cameroun - Côte d'Ivoire (groupe F) - Grand stade de Marrakech

19h30 : Gabon - Mozambique (groupe F) - Grand stade d'Agadir

29 décembre

17h30 : Maroc - Zambie (groupe A) - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

17h30 : Comores - Mali (groupe A) - Stade Mohammed V, Casablanca

19h30 : Égypte - Angola (groupe B) - Grand stade d'Agadir

19h30 : Zimbabwe - Afrique du Sud (groupe B) - Grand stade de Marrakech

30 décembre

17h : Nigeria - Ouganda (groupe C) - Stade du Complexe sportif de Fès

17h : Tanzanie - Tunisie (groupe C) - Stade annexe olympique Moulay Abdellah, Rabat

19h30 : Botswana - RD Congo (groupe D) - Stade El Barid, Rabat

19h30 : Bénin - Sénégal (groupe D) - Grand stade de Tanger

31 décembre

17h : Guinée équatoriale - Algérie (groupe E) - Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat

17h : Burkina Faso - Soudan (groupe E) - Stade Mohammed V, Casablanca

19h30 : Cameroun - Mozambique (groupe F) - Grand stade d'Agadir

19h30 : Côte d'Ivoire - Gabon (groupe F) - Grand stade de Marrakech

Huitièmes de finale

3 janvier 2026

17h : 1er groupe D - 3ème groupe B/E/F (H1) - Grand stade de Tanger

19h30 : 2ème groupe A - 2ème groupe C (H2) - Stade Mohammed V, Casablanca

4 janvier 2026

17h : 2ème groupe B - 2ème groupe F (H3) - Stade El Barid, Rabat

19h30 : 1er groupe A - 3ème groupe C/D/E (H4) - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

5 janvier 2026

17h : 1er groupe B - 3ème groupe A/C/D (H5) - Grand stade d'Agadir

19h30 : 1er groupe C - 3ème groupe A/B/F (H6) - Stade du Complexe sportif de Fès

17h : 1er groupe F - 2ème groupe E (H7) - Grand stade de Marrakech

19h30 : 1er groupe E - 2ème groupe D (H8) - Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat

Quarts et Demi-finales

Quarts de finales

9 janvier 2026

17h : Vainqueur H1 - Vainqueur H2 (Q1) - Grand stade de Tanger

19h30 : Vainqueur H3 - Vainqueur H4 (Q2) - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

10 janvier 2026

17h : Vainqueur H5 - Vainqueur H7 (Q3) - Grand stade de Marrakech

19h30 : Vainqueur H8 Vainqueur H6 (Q4) - Grand stade d'Agadir

Demi-finales

14 janvier 2026

17h : Vainqueur Q1 - Vainqueur Q3 - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

19h30 : Vainqueur Q4 - Vainqueur Q2 - Grand stade de Tanger

Match de classement + Finale

Match de classement (3e et 4e place)

17 janvier 2026

19h : Stade Mohammed V, Casablanca

Finale

18 janvier 2026

