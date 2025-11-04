Afrique: CAN 2025 - Le calendrier complet de la compétition

Dans un peu plus d'un mois (21 décembre 2025, 18 janvier 2026), la Coupe d'Afrique des Nations 2025 (CAN 2025) va se tenir au Maroc. Un rendez-vous incontournable pour le football africain, mais aussi mondial. Le Sénégal tentera de décrocher son deuxième titre après celui remporté au Cameroun en 2022. Voici le calendrier complet de la compétition, dévoilé par la Confédération africaine de football (CAF).
Les poules
Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores
Groupe B : Egypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie
Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana
Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée Equatoriale, Soudan
Groupe F : Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique
Phase de groupes (Horaires GMT)
21 décembre
19h : Match d'ouverture : Maroc - Comores (groupe A) - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat
22 décembre
15h30 : Mali - Zambie (groupe A) - Stade Mohammed V, Casablanca
17h : Égypte - Zimbabwe (groupe B) - Grand stade d'Agadir
19h30 : Afrique du Sud - Angola (groupe B) - Grand stade de Marrakech
23 décembre
12h : Nigeria -Tanzanie (groupe C) - Stade du Complexe sportif de Fès
14h30 : Tunisie - Ouganda (groupe C) - Stade annexe olympique Moulay Abdellah, Rabat
17h : Sénégal - Botswana (groupe D) - Grand stade de Tanger
19h30 : RD Congo - Bénin (groupe D) - Stade El Barid, Rabat
24 décembre
12h : Algérie - Soudan (groupe E) - Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat
14h30 : Burkina Faso - Guinée équatoriale (groupe E) - Stade Mohammed V, Casablanca
17h : Côte d'Ivoire - Mozambique (groupe F) - Grand stade de Marrakech
19h30 : Cameroun - Gabon (groupe F) - Grand stade d'Agadir
25 décembre : Repos
26 décembre
12h : Maroc - Mali (groupe A) - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat
14h30 : Zambie - Comores (groupe A) - Stade Mohammed V, Casablanca
17h : Égypte - Afrique du Sud (groupe B) - Grand stade d'Agadir
19h30 : Angola - Zimbabwe (groupe B) - Grand stade de Marrakech
27 décembre
12h : Nigeria - Tunisie (groupe C) - Stade du Complexe sportif de Fès
14h30 : Ouganda - Tanzanie (groupe C) - Stade El Barid, Rabat
17h : RD Congo - Sénégal (groupe D) - Grand stade de Tanger
19h30 : Bénin - Botswana (groupe D) - Stade annexe olympique Moulay Abdellah, Rabat
28 décembre
12h : Algérie - Burkina Faso (groupe E) - Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat
14h30 : Guinée équatoriale - Soudan (groupe E) - Stade Mohammed V, Casablanca
17h : Cameroun - Côte d'Ivoire (groupe F) - Grand stade de Marrakech
19h30 : Gabon - Mozambique (groupe F) - Grand stade d'Agadir
29 décembre
17h30 : Maroc - Zambie (groupe A) - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat
17h30 : Comores - Mali (groupe A) - Stade Mohammed V, Casablanca
19h30 : Égypte - Angola (groupe B) - Grand stade d'Agadir
19h30 : Zimbabwe - Afrique du Sud (groupe B) - Grand stade de Marrakech
30 décembre
17h : Nigeria - Ouganda (groupe C) - Stade du Complexe sportif de Fès
17h : Tanzanie - Tunisie (groupe C) - Stade annexe olympique Moulay Abdellah, Rabat
19h30 : Botswana - RD Congo (groupe D) - Stade El Barid, Rabat
19h30 : Bénin - Sénégal (groupe D) - Grand stade de Tanger
31 décembre
17h : Guinée équatoriale - Algérie (groupe E) - Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat
17h : Burkina Faso - Soudan (groupe E) - Stade Mohammed V, Casablanca
19h30 : Cameroun - Mozambique (groupe F) - Grand stade d'Agadir
19h30 : Côte d'Ivoire - Gabon (groupe F) - Grand stade de Marrakech
Huitièmes de finale
3 janvier 2026
17h : 1er groupe D - 3ème groupe B/E/F (H1) - Grand stade de Tanger
19h30 : 2ème groupe A - 2ème groupe C (H2) - Stade Mohammed V, Casablanca
4 janvier 2026
17h : 2ème groupe B - 2ème groupe F (H3) - Stade El Barid, Rabat
19h30 : 1er groupe A - 3ème groupe C/D/E (H4) - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat
5 janvier 2026
17h : 1er groupe B - 3ème groupe A/C/D (H5) - Grand stade d'Agadir
19h30 : 1er groupe C - 3ème groupe A/B/F (H6) - Stade du Complexe sportif de Fès
17h : 1er groupe F - 2ème groupe E (H7) - Grand stade de Marrakech
19h30 : 1er groupe E - 2ème groupe D (H8) - Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat
Quarts et Demi-finales
Quarts de finales
9 janvier 2026
17h : Vainqueur H1 - Vainqueur H2 (Q1) - Grand stade de Tanger
19h30 : Vainqueur H3 - Vainqueur H4 (Q2) - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat
10 janvier 2026
17h : Vainqueur H5 - Vainqueur H7 (Q3) - Grand stade de Marrakech
19h30 : Vainqueur H8 Vainqueur H6 (Q4) - Grand stade d'Agadir
Demi-finales
14 janvier 2026
17h : Vainqueur Q1 - Vainqueur Q3 - Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat
19h30 : Vainqueur Q4 - Vainqueur Q2 - Grand stade de Tanger
Match de classement + Finale
Match de classement (3e et 4e place)
17 janvier 2026
19h : Stade Mohammed V, Casablanca
Finale
18 janvier 2026