Sénégal: Football - Bouna Sarr de retour au FC Metz

4 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Libre depuis son départ du Bayern Munich en juin 2024, Bouna Sarr (33 ans) va s'entraîner avec le FC Metz à partir de ce mardi 04 novembre 2025. Le latéral droit, formé au club et passé par les Grenats entre 2009 et 2015 (110 matchs), pourrait signer son retour si sa condition physique s'avère satisfaisante.

Le FC Metz, déjà renforcé par les retours de Habib Diallo, Boubacar Traoré et Fodé Ballo-Touré, souhaite anticiper les absences liées à la CAN 2025 (21 décembre - 18 janvier). Sans club depuis son départ du Bayern Munich, Bouna Sarr peinait à trouver un nouveau projet. Il avait même songé à mettre un terme à sa carrière, mais cette opportunité inattendue pourrait tout changer.

Bouna Sarr s'est entretenu régulièrement avec le coach Flamma, préparateur des Lions. Si les essais s'avèrent concluants, il pourrait rapidement signer un contrat et faire enfin son grand retour.

