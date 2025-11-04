De nombreuses personnalités françaises, issues de divers horizons politiques, institutionnels et économiques, ont salué l'adoption de la résolution "historique" du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Sahara marocain.

Pour le sénateur Christian Cambon, président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat, il s'agit d'«une avancée majeure pour la solution marocaine au règlement du conflit du Sahara».

Le Conseil de sécurité a tranché que le plan marocain d'autonomie est l'élément central de la solution à ce conflit, rappelle-t-il.

«La France est mobilisée pour faire aboutir ce plan qui apportera la paix», a-t-il déclaré sur son compte X.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Hélène Laporte, également présidente du groupe d'amitié France-Maroc au sein de cette Assemblée, a salué, pour sa part, la décision du Conseil de sécurité reconnaissant le plan d'autonomie marocain comme "référence principale" pour le règlement du différend autour du Sahara marocain.

«C'est une avancée diplomatique majeure», s'est-elle réjouie dans une réaction publiée sur les réseaux sociaux.

La cheffe de file du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a affirmé pour sa part que «le Conseil de sécurité de l'ONU vient de reconnaître, à une très large majorité, le plan d'autonomie du Sahara porté par le Maroc depuis de longues années», soulignant que «c'est donc sous l'autorité et la souveraineté marocaines que celui-ci sera mis en oeuvre». Elle s'est félicitée de « ce brillant succès».

Le député Bruno Fuchs a qualifié d'«historique» l'adoption de la résolution onusienne sur le Sahara marocain, qui marque, selon lui, «une avancée décisive» et «pose un cadre clair pour la stabilité et le développement régional», précisant que «la France s'en réjouit».

Le vice-président du patronat français "MEDEF", Fabrice Le Saché, s'est également félicité de cette "avancée majeure" dans le règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

«Bravo au Maroc pour ses efforts au long cours. Nous étions il y a moins d'un mois à Dakhla et dans les provinces du Sud pour contribuer à cet élan, qui est aussi économique. Nous continuerons notre engagement aux côtés des Marocains », a-t-il affirmé sur X.

Le maire de Montpellier, Michaël Delafosse, a indiqué que la décision du Conseil de sécurité des Nations unies «reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara», notant qu'il s'agit d'«une décision importante pour le droit international, qui doit être saluée».

Le politologue Aymeric Chauprade a, pour sa part, souligné que « le Maroc a su convaincre le monde multipolaire que la marocanité du Sahara est la seule solution légitime».

Il s'agit, a-t-il ajouté, d'un «jour historique pour le Maroc, son Roi, son peuple et sa diplomatie».

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a déclaré : « Je me félicite de la décision des Nations unies de soutenir le plan d'autonomie du Maroc pour la résolution du dossier du Sahara», qualifiant ce vote de «pas essentiel vers la paix et la stabilité».

Le député Bernard Chaix a, quant à lui, estimé qu'il s'agit d'«une victoire diplomatique éclatante pour le Maroc, fruit de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI».

L'ancienne ministre et députée Nadia Hai a souligné que «le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent désormais dans le cadre de la souveraineté marocaine».

Exprimant ses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI «pour y avoir oeuvré dans un dialogue constant et constructif», elle a indiqué que «cette décision nous invite à unir nos efforts pour rebâtir la confiance et instaurer une paix solide dans la région méditerranéenne, dans un esprit de bon voisinage. Nous y sommes prêts».

La députée et vice-présidente du groupe d'amitié France-Maroc à l'Assemblée nationale, Hanane Mansouri, s'est réjouie, de son côté, du soutien du Conseil de sécurité au plan d'autonomie marocain au Sahara, le qualifiant d'«avancée majeure pour l'apaisement diplomatique au Maghreb».

Dans le même esprit, l'ancien secrétaire d'Etat et secrétaire général du parti «Les Républicains», Othman Nasrou, a salué l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité «reconnaissant le plan d'autonomie du Maroc comme seule base réaliste de travail». Il a souligné qu'il s'agit d'«une étape décisive et salutaire vers une solution durable».

L'ancien député et vice-président de la région Grand Calais, Pierre-Henri Dumont, s'est dit «heureux et fier d'assister à ce tournant historique», estimant que «l'ONU reconnaît la voie de la paix et du réalisme tracée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur le Sahara marocain».

Il a qualifié cette évolution de «victoire diplomatique majeure pour le Maroc, pour la paix et la stabilité régionale ».

L'écrivain et philosophe Bernard-Henri Lévy a, pour sa part, écrit que «l'ONU a tranché sur le Sahara». Il s'agit, selon lui, d'une «victoire méritée pour le Maroc, mais aussi une victoire de la justice et du bon sens, ainsi qu'une victoire pour le parti de la liberté contre celui de l'obscurantisme». «C'est un grand jour», a-t-il conclu.

Cet élan de satisfaction et de soutien a également été exprimé par le président du parti «Les Républicains», Bruno Retailleau, et la députée Véronique Louwagie, qui se sont réjouis de cette décision et ont félicité le Maroc pour ce succès politique et diplomatique.

Le politologue Frédéric Encel a indiqué, pour sa part, que le Conseil de sécurité a consacré «une très large victoire du bon sens et de la légitimité historique», rappelant que «le Sahara fait bel et bien partie intégrante du Royaume chérifien».

Le professeur de géopolitique Emmanuel Dupuy estime, de son côté, que la résolution onusienne « reconnaît, sans l'ombre d'un doute, l'intégrité territoriale du Maroc, de Tanger à Lagouira», rappelant que «désormais, la seule base pour l'avenir institutionnel, économique et social du Sahara passe par le plan d'autonomie proposé depuis 2007 par le Royaume».

La députée Michèle Tabarot a, pour sa part, qualifié la résolution onusienne d'«étape majeure vers la consolidation de la souveraineté du Maroc sur son Sahara».

«Une grande victoire diplomatique pour Sa Majesté le Roi Mohammed VI et pour les Marocains, qui marque un tournant historique pour la paix et la stabilité régionales», a-t-elle affirmé.

La députée Corine Vignon, membre de la Commission de la Défense et des Forces armées à l'Assemblée nationale, s'est dite « heureuse et émue de voir l'ONU reconnaître à une très large majorité le plan d'autonomie pour le Sahara marocain ».

La présidente de la région Île-de-France et ancienne ministre, Valérie Pécresse, a estimé que «la reconnaissance par l'ONU du plan d'autonomie marocain pour le Sahara marque une étape importante pour la stabilité et la coopération au Maghreb».

Le député niçois et président du parti "Union des droites pour la République", Eric Ciotti, a salué, de son côté, «une victoire diplomatique historique du Maroc et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».

La députée Estelle Youssouffa, membre des commissions des Affaires étrangères et européennes à l'Assemblée nationale, a précisé que la résolution onusienne représente «une étape majeure vers la paix dans le Sahara, avec le soutien du Conseil de sécurité au plan d'autonomie marocain».

Enfin, la sénatrice Catherine Dumas, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat et du groupe d'amitié France-Maroc, s'est réjouie de la victoire diplomatique du Maroc, notant que l'adoption du texte onusien soutenant l'autonomie au Sahara marocain constitue «une étape clé vers la stabilité régionale et une paix durable».