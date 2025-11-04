Maroc: Botola Pro D1 - Une journée à l'avantage des grosses écuries

Le Wydad Casablanca (WAC) a battu l'Ittihad Tanger (IRT) sur le score de 2 buts à 0, dimanche au Complexe sportif Mohammed V en match comptant pour la 7è journée de la Botola Pro D1 de football.

Les buts des Rouges ont été inscrits par Hamza Hannouri (7è) et Walid Nassi (40è).

L'AS FAR s'est imposée face au Difaa El Jadida (DHJ) par 4 buts à 0, dimanche au stade El Bachir de Mohammedia.

Les buts des Militaires ont été marqués par Youssef El Fahli (21è, 90è+5), Fallou Mendy (50è) et Zakaria Ajoughlal (90+2).

Quant à l'autre club de la capitale, Le FUS Rabat, il s'est incliné sur le score de 2 buts à 1 contre le Hassania Agadir, au stade municipal de Kénitra

Les Rbatis ont ouvert le score par l'intermédiaire d'Anas Serrhat (33è) avant que les visiteurs ne renversent le score grâce aux réalisations de Baba Bello IIou (85è) et Jalal Tachtach (90è+4).

Enfin, le Maghreb de Fès (MAS) a largement battu l'Olympic de Safi (OCS) par 4 buts à 0, au stade Hassan II de Fès.

Les Massaouis se sont imposés grâce à des doublés signés Soulaymane Allouche (45è+2, 60è) et Soufiane Benjdida (84è, s.p, 90è+6). Les visiteurs ont terminé la rencontre à dix joueurs après l'expulsion de Yasser Zine à la 55è minute.

A noter que le dernier match comptant pour cette journée aura lieu ce soir à partir de 20 heures au complexe sportif Mohammed V à Casablanca et opposera le Raja à la RSB. Cette rencontre a été ajournée en raison de l'engagement de l'équipe berkanie samedi dernier en compétition africaine. Le club avait assuré sa qualification à la phase de poules de la Ligue africaine des clubs champions suite à sa victoire sur la formation libyenne d'Al Ahly de Tripoli.

Résultats

OD-CODM : 1-1

KACM-UTS : 3-0

USYM-RCAZ : 2-0

MAS-OCS : 4-0

DHJ-ASFAR : 0-4

FUS-HUSA : 1-2

WAC-IRT : 2-0