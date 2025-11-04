Maroc: Ezzalzouli s'illustre de nouveau avec le Betis

3 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

L'international marocain Abdessamad Ezzalzouli a contribué, dimanche, au succès du Betis Séville face à Majorque (3-0), lors de la 11e journée de La Liga.

A la 37e minute, parfaitement servi par un centre tendu d'Antony, le Lion de l'Atlas a conclu d'un tir précis pour offrir un avantage décisif aux siens, après le doublé du même Antony (10e, 34e), intenable sur son aile droite.

Solide et inspiré, le club sévillan a maîtrisé la rencontre, laissant peu d'espaces à une formation majorquine en manque d'efficacité et incapable d'inverser la tendance.

De retour en pleine forme après une longue absence, Ezzalzouli, qui avait promis de réaliser la meilleure saison de sa carrière, semble bien lancé pour tenir parole.

L'ailier marocain confirme ainsi son rôle essentiel dans le dispositif de Manuel Pellegrini, une performance de bon augure à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Maroc.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.