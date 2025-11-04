Maroc: Ezzalzouli s'illustre de nouveau avec le Betis

L'international marocain Abdessamad Ezzalzouli a contribué, dimanche, au succès du Betis Séville face à Majorque (3-0), lors de la 11e journée de La Liga.

A la 37e minute, parfaitement servi par un centre tendu d'Antony, le Lion de l'Atlas a conclu d'un tir précis pour offrir un avantage décisif aux siens, après le doublé du même Antony (10e, 34e), intenable sur son aile droite.

Solide et inspiré, le club sévillan a maîtrisé la rencontre, laissant peu d'espaces à une formation majorquine en manque d'efficacité et incapable d'inverser la tendance.

De retour en pleine forme après une longue absence, Ezzalzouli, qui avait promis de réaliser la meilleure saison de sa carrière, semble bien lancé pour tenir parole.

L'ailier marocain confirme ainsi son rôle essentiel dans le dispositif de Manuel Pellegrini, une performance de bon augure à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Maroc.