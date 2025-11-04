Sénégal: Industrie - Ouverture de la 8e édition du Salon international des mines à Diamniadio

La 8e édition du Salon international des mines du Sénégal (SIM Sénégal) s'est ouverte ce mardi au Centre international de conférences Abdou Diouf et au Centre des expositions, Diamniadio à Dakar. Cette rencontre qui réunit les leaders de l'industrie minière de l'Afrique de l'Ouest lors du plus grand événement minier de la région en 2025 qui se tient jusqu'au 6 novembre 2025.

Organisé par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines de la République du Sénégal en association avec AME Trade, SIM Sénégal est un événement biannuel consacré à l'exploitation minière.

« L'événement s'est imposé comme l'un des plus grands événements miniers en Afrique de l'Ouest et est le seul événement soutenu par le gouvernement sénégalais dédié à l'expansion du secteur minier du pays », renseigne le document de la tutelle.

En réalité, le SIM 2025 permettra à tous les participants d'en savoir plus sur les politiques et les priorités du nouveau gouvernement élu en 2024. Qui, incluent l'utilisation du secteur minier comme « levier de progrès, à travers une gouvernance exemplaire des ressources minières, axée sur une stratégie gagnant-gagnant, la préservation de l'environnement et la redistribution équitable des revenus ».

SIM Sénégal 2023 a rassemblé plus de 900 participants de 30 pays, soit 22 sponsors et plus de 80 stands d'exposition. Pour cette édition, neuf cents participants, venus de plus de trente pays, sont attendus selon les organisateurs.

Selon la tutelle, l'audience de haut niveau a démontré l'importance de l'événement et son impact sur le secteur minier ouest-africain.

Le SIM Sénégal a attiré un éventail unique et diversifié d'acteurs du secteur minier issus des industries suivantes : services miniers, exploration et production, associations, gouvernements nationaux et internationaux, avocats, consultants, transport, logistique, finance, banque et organisations éducatives.