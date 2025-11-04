Sénégal: Industrie - Ouverture de la 8e édition du Salon international des mines à Diamniadio

4 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

La 8e édition du Salon international des mines du Sénégal (SIM Sénégal) s'est ouverte ce mardi au Centre international de conférences Abdou Diouf et au Centre des expositions, Diamniadio à Dakar. Cette rencontre qui réunit les leaders de l'industrie minière de l'Afrique de l'Ouest lors du plus grand événement minier de la région en 2025 qui se tient jusqu'au 6 novembre 2025.

Organisé par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines de la République du Sénégal en association avec AME Trade, SIM Sénégal est un événement biannuel consacré à l'exploitation minière.

« L'événement s'est imposé comme l'un des plus grands événements miniers en Afrique de l'Ouest et est le seul événement soutenu par le gouvernement sénégalais dédié à l'expansion du secteur minier du pays », renseigne le document de la tutelle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En réalité, le SIM 2025 permettra à tous les participants d'en savoir plus sur les politiques et les priorités du nouveau gouvernement élu en 2024. Qui, incluent l'utilisation du secteur minier comme « levier de progrès, à travers une gouvernance exemplaire des ressources minières, axée sur une stratégie gagnant-gagnant, la préservation de l'environnement et la redistribution équitable des revenus ».

SIM Sénégal 2023 a rassemblé plus de 900 participants de 30 pays, soit 22 sponsors et plus de 80 stands d'exposition. Pour cette édition, neuf cents participants, venus de plus de trente pays, sont attendus selon les organisateurs.

Selon la tutelle, l'audience de haut niveau a démontré l'importance de l'événement et son impact sur le secteur minier ouest-africain.

Le SIM Sénégal a attiré un éventail unique et diversifié d'acteurs du secteur minier issus des industries suivantes : services miniers, exploration et production, associations, gouvernements nationaux et internationaux, avocats, consultants, transport, logistique, finance, banque et organisations éducatives.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.