Sénégal: La Fondation du Port autonome de Dakar au chevet de ses retraités

La Fondation du Port autonome de Dakar (Pad) organise, du 3 au 7 novembre 2025, une campagne de consultations et de soins médicaux gratuits au profit des retraités. Hier, lors de la cérémonie de lancement, le directeur général du Pad, Waly Diouf Bodiang, a promis de soutenir davantage les retraités.

Une campagne de consultations et de soins médicaux gratuits a démarré, hier, dans les locaux du Port autonome de Dakar (Pad). Déclinée sous le thème : « Le Pad au chevet de ses retraités », elle va permettre aux 200 retraités les plus âgés de bénéficier de soins et de consultations.

Les bénéficiaires seront pris en charge dans les domaines de la médecine générale, mais aussi dans les spécialités comme la cardiologie, la diabétologie, la neurologie, l'ophtalmologie, l'urologie et la gynécologie. Le directeur du Pad, Waly Diouf Bodiang, qui a présidé la cérémonie, a souligné que « cette initiative s'inscrit dans la politique sociale de l'entreprise et traduit leur reconnaissance envers celles et ceux qui ont contribué, par leur travail et leur engagement, à bâtir ce patrimoine commun qu'est le Port de Dakar ».

Il a ajouté « elle résulte d'un processus de concertation mené depuis la création de la Fondation Pad en 2018. Elle a permis de mobiliser les spécialistes de la santé, les familles portuaires et les acteurs de l'écosystème portuaire, autour d'un enjeu majeur qui est le mieux-être des personnes du troisième âge », indique-t-il. Il a ajouté que cette campagne constitue le prolongement naturel des missions de la Fondation Pad. M. Bodiang a fait savoir qu'elle est en « parfaite adéquation avec leur programme santé, qui a permis de réaliser de nombreux projets à fort impact social sur l'ensemble du territoire national ».

En guise d'exemples, il a cité « l'octroi de bourses de spécialité pour la formation d'une dizaine de médecins sénégalais, contribuant ainsi au renforcement des capacités médicales nationales ». En plus de cet acte citoyen pour la communauté, il y a, entre autres, « le relèvement de plusieurs plateaux médicaux et l'amélioration des infrastructures sanitaires dans diverses localités du pays. Le président des retraités, Loumbol Sy, a informé qu'au-delà des 200 retraités qui vont bénéficier de soins et de consultations gratuits, la Fondation Port a prévu une subvention de 5 millions de FCfa distribuée sous forme de bons d'achat de lunettes d'une valeur unitaire de 25.000 FCfa.

« Ce geste, à la fois concret et profondément humain, mérite d'être salué avec gratitude et admiration. L'inauguration de cette campagne médicale restera, à n'en pas douter, une étape marquante de votre mandat et un symbole fort de reconnaissance envers ceux qui ont contribué à écrire l'histoire du Port autonome de Dakar », s'est-il réjoui.