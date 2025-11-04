Sénégal: Kickboxing - Mama Diarra Diop, l'étoffe d'une combattante

Originaire de Touba, Mame Diarra Diop, est l'étoile montante du kickboxing au Sénégal. Championne d'Afrique en décembre dernier, à Johannesburg, elle a confirmé en décrochant l'or dans sa catégorie (-60 kg), aux Championnats du monde junior de kickboxing 2025 en octobre dernier, en Ouzbékistan. Très ambitieuse, à seulement 17 ans, elle rêve de devenir la première championne olympique sénégalaise.

C'est en 2021 que Mame Diarra qui a décroché l'or dans sa catégorie (-60 kg), aux derniers Championnats du monde junior de kickboxing (octobre 2025), en Ouzbékistan commence sa carrière dans les arts martiaux. Elle pratiquait le hapkido, discipline dans laquelle elle a remporté plusieurs médailles lors de compétitions nationales.

Rapidement, elle s'oriente vers le kickboxing en 2022. Son talent éclate au grand jour. Son parcours est marqué par un travail acharné, une discipline rigoureuse et une capacité à rester concentrée malgré les critiques et obstacles. « Ça n'a jamais été facile, mais quand on est focalisé sur un objectif, on avance sans se laisser distraire », explique-t-elle avec détermination.

Agée de 17 ans, elle s'entraîne à l'Académie fighting club de Dalifort, sous la supervision de son oncle et entraîneur, Mbaye Diop, qui l'a initiée à cette discipline exigeante. « C'est grâce à mon oncle Mame Mbaye Kido, qui pratiquait ce sport, qui est en même temps mon coach, que j'ai commencé à faire du kickboxing », confie-t-elle. Sa motivation profonde vient donc de son environnement familial.

La détermination en bandoulière, Mame Diarra Diop est rapidement couronnée championne d'Afrique dans sa catégorie. En décembre 2024, elle remporte l'or à Johannesburg. Elle franchit une étape majeure en octobre 2025, lors des Championnats du monde junior organisés en Ouzbékistan.

Sur les huit combattants sénégalais engagés, Mame Diarra s'était distinguée en devenant championne du monde dans la catégorie des moins de 60 kg, devenant ainsi la seule médaillée d'or de la délégation sénégalaise. Elle s'impose ainsi comme une authentique ambassadrice de ce sport. Cette consécration représente un véritable exploit et place le Sénégal sur la carte mondiale du kickboxing.

Au-delà du sport, Mame Diarra poursuit ses études coraniques, un équilibre qui entretient sa rigueur et son esprit combatif. Récemment, elle a été honorée lors d'une réception organisée par le maire de sa commune, Dalifort-Foirail, Mamadou Mbengue, une reconnaissance locale de ses exploits et de son rôle de modèle pour la jeunesse.

Son entraîneur, Mbaye Diop, attire l'attention sur la nécessité d'un soutien accru aux sports de combat au Sénégal. Selon lui, les jeunes talents méritent les mêmes infrastructures, moyens et reconnaissance que les disciplines traditionnellement plus médiatisées comme le football ou le basketball.

« Il faut offrir aux champions un encadrement adéquat, des équipements adaptés et des espaces d'entraînement pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement », plaide-t-il. Ce soutien pourrait multiplier les succès sénégalais à l'échelle internationale et favoriser la relève dans ces disciplines.

Malgré les succès déjà obtenus, Mame Diarra estime que le chemin est encore long. « Le travail commence maintenant. Gagner un trophée est facile, mais rester au sommet est l'essentiel », affirme-t-elle avec maturité et lucidité.

Très ambitieuse, elle veut devenir la première championne olympique sénégalaise. En parallèle, elle poursuit un parcours en boxe anglaise et vise d'autres défis et consécrations internationales.