Tunisie: Kairouan - La piscine municipale reprend vie après huit ans de fermeture

Kairouan — Huit ans après sa fermeture, la piscine municipale de Kairouan, connue sous le nom de « Habib Alaouini », s'apprête à renaître.

Les travaux de réhabilitation, lancés en juillet dernier, progressent lentement mais sûrement, redonnant espoir aux habitants de voir revivre ce lieu emblématique du sport et du loisir dans une ville où les espaces publics sont rares.

Selon Hammadi Abdallah, secrétaire général de la municipalité de Kairouan, les interventions en cours visent à restaurer en profondeur l'ensemble de la structur

Elles portent sur la consolidation des deux bassins, la rénovation de la toiture, le renouvellement du système de filtration de l'eau, la réfection des vestiaires, la remise à niveau des réseaux électriques et hydrauliques, ainsi que le carrelage des espaces intérieurs et extérieurs.

Objectif : rendre au site toute sa fonctionnalité et assurer la sécurité des futurs usagers.

Cette piscine, inaugurée en 1986 et fermée en 2017 pour des raisons de dégradation avancée, a marqué plusieurs générations de jeunes Kairouanais.

Beaucoup y ont appris à nager, et certains ont brillé dans des compétitions nationales et internationales.

Mais au-delà du sport, elle constituait un véritable espace social, un refuge pour de nombreux jeunes dans une région enclavée, éloignée de la mer et dépourvue de lieux de loisirs collectifs.

Pour de nombreux habitants, la réouverture de la piscine symbolise donc bien plus qu'un simple équipement sportif.

Elle représente un souffle nouveau pour une ville qui cherche à retrouver sa vitalité et à offrir aux jeunes un cadre de vie équilibré.

Le projet, financé par le ministère de la Jeunesse et des Sports à hauteur de 3,175 millions de dinars pour la première tranche, avait pourtant connu de sérieux retards.

La première entreprise adjudicataire avait accumulé les lenteurs et les manquements techniques, poussant les autorités de contrôle à résilier le contrat et à ouvrir une enquête administrative.

Il a fallu relancer la procédure par négociation directe pour confier le chantier à une nouvelle entreprise, actuellement à l'oeuvre.

Mais l'avancement reste modeste : « Le taux de réalisation ne dépasse pas 15 % », explique Naceur Heidoussi, chef du projet.

Il précise que la suite des travaux dépend de l'approbation d'un avenant technique concernant le couloir de la piscine, dont les structures présentent des fissures et des infiltrations nécessitant une réfection urgente pour garantir la sécurité des baigneurs.

La municipalité prévoit également la réhabilitation du vaste espace extérieur qui jouxte la piscine.

Des terrains de basket-ball, de handball et d'autres disciplines pourraient y voir le jour, afin de transformer le site en un véritable complexe sportif et familial.

Unique dans tout le gouvernorat, la piscine municipale de Kairouan pourrait ainsi redevenir, d'ici peu, un lieu de rencontre, d'entraînement et de détente pour les habitants, renouant avec sa vocation première : être un espace de vie, d'espoir et de cohésion sociale.