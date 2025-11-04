Angola: Des projets sociaux bénéficient de plus de 565 millions de dollars du secteur des Ressources minérales

Luanda — Les entreprises du secteur des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz ont investi en 2024 plus de 565 millions de dollars américains dans 860 projets liés à l'éducation, la santé, le développement économique, la culture, le sport, l'environnement et la biodiversité.

L'information a été confirmée lundi, à Luanda, par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, lors de la cérémonie de présentation publique du Rapport sur les investissements sociaux réalisés par les entreprises du secteur pour l'année 2024.

À cette occasion, le responsable a indiqué que ces investissements sociaux représentent « une expression concrète de la citoyenneté d'entreprise et de la solidarité nationale », soulignant que chaque projet vise à améliorer la qualité de vie des populations, en particulier dans les zones d'exploitation et de production pétrolière et diamantifère.

Il a en outre précisé que l'injection de ces capitaux a permis de construire et de réhabiliter des écoles, de former des enseignants, de renforcer les services de santé, de promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, d'étendre l'accès à l'eau potable et à l'énergie, tout en améliorant les conditions de vie des communautés locales.

Parmi les projets les plus marquants, il a cité l'inauguration du campus de l'Université Lueji A'Nkonde, dans la province de Lunda-Norte, ainsi que celle de l'Institut supérieur polytechnique de cette même université, situé à Lunda-Sul, pour un investissement total de 117 millions de dollars.

Dans le domaine de la santé, le ministre a mis en avant la réhabilitation de l'hôpital provincial Irene Neto (Lubango - Huíla), de la maternité 1er de Maio (Cabinda) et de l'hôpital général d'Uíge, ainsi que la construction du centre materno-infantile de Soyo (Zaire) et de l'Institut angolais de contrôle du cancer.