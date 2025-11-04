Tanzanie: Le Chef de l'État angolais félicite la Présidente réélue de la Tanzanie

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a adressé lundi un message de félicitations à la Présidente réélue de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, pour sa victoire aux élections présidentielles tenues le 29 octobre dernier.

Dans ce message, rendu public par les Services de presse de la Présidence de la République, le Chef de l'État exprime, au nom du Gouvernement angolais et en son nom propre, sa satisfaction face au résultat électoral, qu'il considère comme une reconnaissance du peuple tanzanien envers les efforts de gouvernance déployés par la Présidente Samia Hassan en faveur de la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement socio-économique de son pays.

« Le peuple tanzanien approuve les efforts de gouvernance entrepris par Votre Excellence, en vue de consolider les conditions nécessaires au développement de la Tanzanie, où l'harmonie entre les forces vives de la nation s'impose comme un facteur d'exemplarité fondamentale », peut-on lire dans le message.

João Lourenço a également exprimé sa conviction que l'Angola et la Tanzanie continueront à œuvrer ensemble pour renforcer les relations d'amitié et de coopération, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Le Chef de l'État conclut son message en formulant des vœux de santé et de succès à la Présidente Samia Suluhu Hassan dans l'exercice de ses fonctions, tout en réaffirmant l'engagement de l'Angola à poursuivre un dialogue constructif et à consolider un partenariat solide avec la Tanzanie, « au bénéfice du bien-être et de la prospérité des deux peuples ».