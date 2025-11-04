Tanzanie: Le Chef de l'État angolais félicite la Présidente réélue de la Tanzanie

3 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a adressé lundi un message de félicitations à la Présidente réélue de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, pour sa victoire aux élections présidentielles tenues le 29 octobre dernier.

Dans ce message, rendu public par les Services de presse de la Présidence de la République, le Chef de l'État exprime, au nom du Gouvernement angolais et en son nom propre, sa satisfaction face au résultat électoral, qu'il considère comme une reconnaissance du peuple tanzanien envers les efforts de gouvernance déployés par la Présidente Samia Hassan en faveur de la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement socio-économique de son pays.

« Le peuple tanzanien approuve les efforts de gouvernance entrepris par Votre Excellence, en vue de consolider les conditions nécessaires au développement de la Tanzanie, où l'harmonie entre les forces vives de la nation s'impose comme un facteur d'exemplarité fondamentale », peut-on lire dans le message.

João Lourenço a également exprimé sa conviction que l'Angola et la Tanzanie continueront à œuvrer ensemble pour renforcer les relations d'amitié et de coopération, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Chef de l'État conclut son message en formulant des vœux de santé et de succès à la Présidente Samia Suluhu Hassan dans l'exercice de ses fonctions, tout en réaffirmant l'engagement de l'Angola à poursuivre un dialogue constructif et à consolider un partenariat solide avec la Tanzanie, « au bénéfice du bien-être et de la prospérité des deux peuples ».

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.