Afrique: Le pays à la première Conférence africaine sur la biodiversité

Luanda — L'Angola participe à la 1ᣴe Conférence africaine sur la biodiversité, qui se tient du 2 au 5 de ce mois à Gaborone, capitale du Botswana, avec pour objectif de renforcer la coopération mondiale dans ce domaine.

La délégation angolaise est conduite par la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho Pereira, représentant le Président de la République, João Lourenço, à cette rencontre continentale placée sous le thème : « Valoriser la biodiversité de l'Afrique pour la prospérité ».

Cet événement constitue une plateforme stratégique internationale visant à consolider la coopération mondiale en faveur de la préservation de la biodiversité, de la protection des écosystèmes et de la promotion de l'utilisation durable des ressources naturelles.

Au cours des travaux, les participants discuteront et adopteront des mesures concrètes en vue de la restauration et de la conservation de la biodiversité, conformément aux Objectifs de développement durable (ODD) et aux engagements environnementaux multilatéraux souscrits par les pays africains.

La Conférence réunit les Chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine, ainsi que des partenaires au développement, des représentants du secteur privé, du monde académique, de la société civile, des femmes et des jeunes, dans un espace de dialogue inclusif et de prise de décisions conjointes.