Afrique: Le pays participe au Sommet mondial sur le développement social à Doha

Luanda — L'Angola prend part, du 4 au 6 de ce mois, au deuxième Sommet mondial des Nations Unies sur le développement social, qui se tient à Doha, capitale du Qatar, avec une délégation conduite par Maria do Rosário Bragança, ministre d'État chargée du secteur social, représentant le Président de la République, João Lourenço.

Selon une note parvenue à l'ANGOP, la responsable est arrivée lundi 3 à l'aéroport international de Hamad, où elle a été accueillie par António Coelho Ramos da Cruz, ambassadeur d'Angola au Qatar, ainsi que par Francisco José da Cruz, ambassadeur et représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies.

Le Sommet réunit des dirigeants du monde entier, des représentants de la société civile, du secteur privé et des organisations internationales, dans le but de réaffirmer l'engagement envers la Déclaration de Copenhague et de renforcer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies.

La rencontre se déroule sous le thème : « Revitaliser l'engagement mondial en faveur du développement social », et s'articule autour de trois piliers fondamentaux : l'éradication de la pauvreté, le plein emploi et le travail décent, ainsi que l'inclusion sociale.

Au cours de l'événement, la ministre Maria do Rosário Bragança devrait intervenir lors des tables rondes de haut niveau portant sur les actions transversales visant à accélérer les progrès vers la réalisation de l'Agenda 2030, à un moment où les défis sociaux mondiaux requièrent des réponses urgentes et concertées.

La délégation angolaise comprend également le ministre du Plan, ainsi que les ambassadeurs d'Angola auprès du Qatar et de l'ONU.