Angola: L'ANPG et une multinationale britannique signent un accord de négociations exclusives

Luanda — Un accord de principe pour l'attribution des blocs 19, 34, 35 et de quatorze autres en eaux profondes a été formalisé ce lundi, à Luanda, entre l'Agence Nationale du Pétrole, du Gaz et des Biocarburants (ANPG) et la multinationale britannique Shell.

Cet accord découle de la création d'un consortium constitué par Equinor, Sonangol Exploration and Production et Shell, marquant ainsi le retour effectif de cette dernière en Angola après une interruption de vingt ans.

Avec un investissement initial d'un milliard de dollars américains destiné à l'acquisition sismique et au forage de puits, le pacte établit les bases pour la future signature de dix-sept contrats et services à risque dans les blocs 19, 34 et 35 (situés en eaux profondes du bassin du Cuanza), ainsi que dans quatorze blocs localisés en eaux profondes dans les bassins du Bas-Congo et du Cuanza.

L'instrument a été signé par Paulino Jerónimo, président du Conseil d'Administration de l'ANPG, Ane Aubert, directrice générale d'Equinor, Eugene Okpere, vice-président exécutif de Shell, Ricardo Van-Deste, président de la Commission Exécutive de Sonangol Exploration et Production, et Walter Nascimento, membre de la même Commission.

La cérémonie de signature a été présidée par le ministre des Ressources Minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, qui a souligné à cette occasion que le retour de Shell dans le pays témoigne du caractère sûr, sérieux et compétitif de l'Angola en tant que destination d'investissement.

Il a ajouté que cette initiative se traduira par une augmentation des recettes fiscales pour l'État, la création d'emplois, la qualification de la main-d'oeuvre nationale, ainsi que l'accès à des technologies de pointe, tout en stimulant le contenu local et la diversification de l'économie nationale.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que ce projet contribuera à enrayer le déclin de la production pétrolière, permettant ainsi de maintenir l'objectif d'un million de barils par jour.