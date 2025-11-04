Sénégal: New Deal technologique - Le parc des technologies numériques mis à disposition 'dès mars 2026' (ministre)

Dakar — Le Parc des technologies numériques (PTN), un projet d'envergure sur 12,5 hectares pour sa seule première phase, sera mis à disposition du secteur privé numérique local "dès mars 2026", a assuré, lundi, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall.

"Le ministre (Alioune Sall) a réitéré l'engagement ferme du gouvernement à livrer la première phase de cette infrastructure clé. Il a fixé un objectif opérationnel clair : mettre le parc à la disposition du secteur privé numérique local dès mars 2026", lit-on sur une note de la tutelle transmise à l'APS.

Le ministre de la Communication, des Télécommunication et du Numérique a effectué, lundi, une visite de travail sur le site du futur Parc des technologies numériques dans le cadre de la mise en oeuvre du "New Deal Technologique".

Alioune Sall était accompagné des directeurs généraux de Senegal Connect Park et du Bureau opérationnel de coordination et de suivi (BOCS), a précisé le texte.

Cette visite marque le redémarrage officiel des travaux de cet écosystème ambitieux, présenté comme le berceau de l'innovation numérique pour les prochaines années, a ajouté la même source.

Avec cette visite de terrain, le ministre a ainsi acté le redémarrage des travaux et exigé un "engagement ferme pour le respect des délais", a indiqué le document.

"'Il (le ministre) a obtenu des différents maîtres d'oeuvre et intervenants un engagement ferme sur le calendrier. Il a été acté que le BOCS superviserait un dispositif de suivi régulier et rigoureux de l'avancement des travaux pour s'assurer du respect de cette échéance impérative", a renseigné la tutelle.

"Ce calendrier renforce la crédibilité du projet et offre une visibilité essentielle aux investisseurs et aux entrepreneurs", a poursuivi le ministre.

Le Parc des technologies numériques est un projet d'envergure qui se déploiera sur 12,5 hectares pour sa seule première phase. Il est conçu comme une cité numérique intégrée. Il comprendra des infrastructures de pointe destinées à couvrir toute la chaîne de valeur du numérique.

Le PTN est l'une des pierres angulaires du New Deal Technologique. Il incarne la volonté de créer un écosystème vertueux où la recherche, la formation, l'entrepreneuriat et l'industrie se nourrissent mutuellement.

L'objectif est de positionner le pays comme un leader régional dans l'économie numérique, en attirant les investissements étrangers et en favorisant l'émergence de champions locaux.

Avec le redémarrage de ce chantier stratégique et l'engagement formel des intervenants, souligne le document, "le gouvernement envoie un signal fort : l'avenir économique et l'innovation passent par un investissement massif et structurant dans le numérique".