Sénégal: Tivaouane - Des mareyeurs sollicitent une baisse de certaines taxes liées à leurs activités

4 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Les mareyeurs du département de Tivaouane, notamment ceux des localités de Diogo-sur-Mer, Mboro-sur-Mer et Fass Boye, ont exprimé leur vive préoccupation face à la hausse des taxes de salubrité appliquées à leurs activités.

Selon le président du regroupement des mareyeurs de Fass Boye, Abdoulaye Niang, par ailleurs vice-président de l'Union des mareyeurs du Sénégal (UMS), la taxe de salubrité, qui s'élevait auparavant à 500 francs CFA, a été portée à 1 500 francs CFA pour la vente sur le marché local.

Estimant que ce montant reste "raisonnable", M. Niang juge en revanche "excessive" l'application de 1,5 % à chaque kilogramme des livraisons de plus de deux tonnes destinées aux usines.

Abdoulaye Niang a sollicité, au nom des mareyeurs du département de Tivaouane, une révision à la baisse de cette taxe, en particulier pour les livraisons aux usines.

Il a, par ailleurs, fait remarquer que les mareyeurs affiliés à la CAPS et à l'ANAMS soutiennent la mesure.

Il fait part de son souhait de voir le ministre intervenir en leur faveur, alors que certains d'entre eux qui avaient reçu à crédit des camions frigorifiques de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide (DER) peinent encore à rembourser.

