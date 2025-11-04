Sénégal: Mabouba Diagne appelle les chercheurs à l'innovation pour relever les défis de l'agriculture

Dakar — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, a exhorté, lundi, à Dakar les chercheurs à faire preuve d'audace en matière d'innovation et d'expérimentation, les invitant à interroger en permanence les modèles établis afin de relever les défis auxquels le secteur est confronté

"J'exhorte nos jeunes chercheurs à nourrir une curiosité insatiable, à questionner sans relâche les modèles établis, à oser l'innovation et l'expérimentation, car les défis qui se posent à notre agriculture sont nombreux, complexes et évolutifs", a indiqué le ministre.

Il présidait l'ouverture des travaux de la session 2025 du Comité scientifique et technique de l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), en présence de plusieurs chercheurs, des experts, des universitaires ainsi que de nombreux partenaires stratégiques.

Selon Mabouba Diagne, " si le chemin vers des systèmes agricoles durables est encore long, il ne pourra être tracé sans une recherche forte, créative et ancrée dans les réalités du terrain".

Dans un contexte marqué par l'urgence climatique, la pression démographique et la transformation des systèmes alimentaires, "la recherche joue un rôle central, en particulier dans la chaîne de production semencière", a encore fait valoir la tutelle.

Le ministre en charge de l'Agriculture a relevé que "c'est en amont, au coeur même des laboratoires et des stations de recherche, que s'élaborent les solutions durables, les variétés adaptées, résilientes et productives, capables de répondre aux besoins des producteurs comme aux exigences du marché".

M. Diagne s'est toutefois réjoui des "avancées majeures" enregistrées par l'ISRA dans plusieurs domaines clés, notamment, la sélection variétale, les progrès sur les céréales (riz, maïs, mil, sorgho), les légumineuses à cycle court.

Il s'est aussi félicité du fait que l'ISRA s'est illustré sur le plan agroécologique à travers des innovations en gestion durable des terres et en fertilité des sols qui vont dans le sens de "renforcer durablement notre potentiel productif".

Il a également évoqué les réalisations de cet Institut de recherche dans le secteur forestier, la domestication des fruitiers locaux et la mise au point de variétés tolérantes à la salinité, ouvrant des perspectives prometteuses pour la valorisation de notre biodiversité et la résilience de nos écosystèmes.

"En santé animale, les performances de la recherche vétérinaire sont remarquables. La production de vaccins certifiés, reconnus à l'échelle régionale, ainsi que la capacité de détection rapide des pathogènes, constituent un rempart essentiel contre les épizooties", a également fait valoir le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

Mabouba Diagne s'est aussi attardé sur l'expertise de l'ISRA en ce qui concerne l'analyse des filières, les études prospectives et l'évaluation d'impact qui contribuent "directement à éclairer les politiques publiques et les choix stratégiques".