Sénégal: L'ISRA s'engage à bâtir une recherche d'excellence pour l'atteinte de la souveraineté (DG)

Dakar — L'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) va, de concert avec l'ensemble des acteurs, poursuivre sa dynamique "avec rigueur, solidarité et patriotisme, pour bâtir une recherche d'excellence au service d'un Sénégal souverain et prospère", a promis, lundi, à Dakar, son directeur général, Dr Moustapha Gueye.

"Ensemble, poursuivons cet élan, avec rigueur, solidarité et patriotisme, pour bâtir une recherche d'excellence au service d'un Sénégal souverain et prospère", a-t-il indiqué à l'ouverture de la session 2025 du Comité scientifique et technique de son institut.

La rencontre a été présidée par Dr Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage en présence de plusieurs chercheurs, des experts, des officiels et d'acteurs du secteur ainsi que des partenaire stratégiques.

M. Gueye s'est félicité des réalisation de l'ISRA qui font de 2025, "une année riche en initiatives, en innovations et en résultats tangibles, dans un contexte marqué par la consolidation de la vision nationale de souveraineté alimentaire et la montée en puissance du projet Sénégal 2050".

L'un des temps forts de l'année fut "sans conteste" l'atelier consultatif national sur la stratégie semencière 2025-2034, qui a réuni l'ensemble des acteurs du secteur agricole, a dit M. Gueye.

Il a ajouté que grâce à l'engagement de ses équipes, 166 tonnes de semences de pré-base sont désormais disponibles pour la campagne 2025-2026, couvrant plusieurs spéculations majeures.

"C'est là une étape décisive vers l'autonomie semencière nationale, pilier fondamental de la souveraineté alimentaire", a-t-il dit.

L'autre "avancée majeure", d'après le directeur général de l'ISRA, est la production locale de semences de pommes de terre certifiées, fruit d'une collaboration internationale.

"Pour la première fois au Sénégal, des plants locaux, sains et productifs ont été obtenus, réduisant ainsi notre dépendance aux importations", a-t-il fait valoir.

Il a aussi cité la participation à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA) de l'ISRA qui "fut également un moment fort de valorisation de nos résultats", précisant que l'ISRA y a présenté ses innovations (variétés améliorées, produits biologiques, outils d'aide à la décision et solutions halieutiques).

Selon lui, sur le plan continental, l'ISRA a pris une "part active" au Forum africain sur les systèmes alimentaires, une plateforme d'échanges regroupant chercheurs, décideurs, organisations paysannes et partenaires techniques qui s'est tenue à Dakar du 31 août au 5 septembre 2025.

"Notre Institut y a partagé les expériences sénégalaises en matière d'innovation agricole, de valorisation des produits locaux et d'adaptation au changement climatique", a-t-il rappelé.

"Cette participation a permis de positionner l'ISRA comme un acteur scientifique de référence en Afrique de l'Ouest, engagé dans la transformation durable des systèmes alimentaires du continent", a ajouté Dr Moustapha Gueye.