Sénégal: Thiès - Ouverture d'une session de formation sur les fondamentaux des changements climatiques

Thiès — Le Projet d'appui à la planification nationale de l'adaptation (PNA) a ouvert lundi pour deux jours à Thiès (ouest), une session de formation des membres du Comité régional sur les changements climatiques (COMRECC) et de ses partenaires locaux sur les fondamentaux des changements climatiques, et la définition des concepts associés à cette problématique.

Le PNA est financé par le Fonds vert pour le climat, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

Selon Ousseynou Ndione, chargé de projet à la direction des changements climatiques et financements verts, ces deux jours de formation ont pour objectif de renforcer les capacités des membres du COMRECC, afin de leur permettre de "jouer pleinement leur rôle dans le processus d'élaboration et de mise en oeuvre du PNA et d'identifier les priorités d'adaptation au niveau de la région de Thiès".

"Comme pratiquement toutes les régions du Sénégal, les phénomènes du changement climatique frappent de plein fouet la région" de Thiès, a relevé M. Ndione.

La variabilité pluviométrique, les inondations, l'érosion côtière dans la zone de Saly sont des impacts observés dans la région et qui constituent "des priorités en termes d'option d'adaptation pour Thiès", a-t-il dit.

Il s'agira, selon lui, de former les membres du COMRECC sur les fondamentaux et la définition des concepts liés aux changements climatiques, notamment l'adaptation, l'atténuation, la vulnérabilité, la résilience.

"Ce sont des concepts qui seront utilisés tout au long de ce processus PNA, mais également tout au long de la mise en oeuvre du projet [dans] la région de Thiès" a-t-il indiqué.

Les formateurs aborderont les rôles et responsabilités du COMRECC et feront un diagnostic, pour identifier ses forces et faiblesses, avant de proposer un plan d'action pour redynamiser le COMRECC de la région de Thiès durant les 12 prochains mois.

"Nous avions installé, il y a deux mois, le COMRECC, et aujourd'hui nous nous sommes réunis pour une formation qui vise d'abord au-delà de l'identification de toutes les parties prenantes, à renforcer les compétences [permettant à] chacun, en ce qui le concerne, de jouer le rôle qu'on attend de lui pour nous [aider à] relever tous les défis climatiques", a pour sa part, expliqué l'adjoint au gouverneur, chargé du développement.

L'atteinte d'un tel objectif passe, selon Ababacar Sadikh Niang, par le regroupement et la formation de toutes les parties prenantes.

Il va falloir aussi "adapter la planification nationale aux réalités territoriales et aux défis majeurs auxquels la région de Thiès est confrontée", a t -il ajouté.