Sénégal: Ziguinchor - Des officiels misent sur l'agriculture intelligente pour renforcer la souveraineté alimentaire

Ziguinchor — L'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ, sud) a abrité, lundi, un forum de deux jours consacré à l'agriculture intelligente, une innovation consistant à améliorer la productivité agricole dans un contexte de changement climatique, a constaté l'APS.

Cette rencontre organisée en partenariat avec le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), avec l'appui financier du gouvernement du Japon, vise à promouvoir une agriculture "durable et résiliente" face aux effets du changement climatique, a expliqué le vice-recteur chargé des études et de la vie universitaire de l'UASZ, Amadou Amath Dia.

A l'ouverture du forum, il a souligné que "cet événement constitue un cadre important pour partager les bonnes pratiques et encourager les solutions innovantes susceptibles d'améliorer la productivité agricole dans un contexte de changement climatique ".

Selon lui, les échanges portent notamment sur la transition du prototypage à la mise à l'échelle des innovations locales, avec la participation d'étudiants, de chercheurs, de producteurs et de partenaires techniques.

La représentante résidente adjointe du PNUD au Sénégal, Catherine Phuong, a rappelé que " l'agriculture demeure un secteur vital, particulièrement en Casamance", relevant toutefois qu'elle fait face à de "multiples défis, dont la salinisation des sols, la sécheresse et les inondations ".

Elle a salué " le dynamisme et la créativité des jeunes innovateurs sénégalais ", estimant qu'ils sont " porteurs de solutions technologiques prometteuses pour moderniser durablement le secteur agricole ".

De son côté, Ogawa Hiroto, premier secrétaire de l'Ambassade du Japon au Sénégal, a réaffirmé la volonté de son pays de "poursuivre sa coopération avec le Sénégal dans le domaine agricole ", en lien avec la vision Sénégal 2050.

Il a rappelé que le Japon soutient déjà plusieurs initiatives dans la région, notamment le déminage des zones agricoles et la formation des producteurs à travers l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Représentant le gouverneur de Ziguinchor, Casimir Adrien Sambou, directeur régional de développement rural (DRDR), a salué la "pertinence" des travaux issus de ce forum.

"Ces recherches menées par les jeunes sur la salinisation des sols, l'irrigation et le séchage apportent des technologies concrètes dont nous avons besoin pour les milieux paysans ", a-t-il déclaré.

Il a insisté sur la nécessité de "passer à l'échelle les innovations locales", estimant que " lorsqu'une technologie est techniquement réalisable, économiquement rentable et sociologiquement acceptable, il faut l'adopter ".

"Nous devons féliciter l'université et l'Ambassade du Japon. Ce que nous recherchons, c'est la survie alimentaire. Ces technologies nous permettront de produire mieux pour répondre à l'augmentation exponentielle de la population ", a-t-il ajouté.