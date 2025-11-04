Sénégal: Sédhiou - Les progrès de l'intégration des services de santé maternelle et infantile évalués

Sédhiou — La Direction régionale de la Santé (DRS) de Sédhiou (sud) a organisé ce week-end une revue régionale des interventions liées à l'intégration des services de santé maternelle, néonatale et infantile, de la planification familiale post-partum et de la nutrition (SMNI-PFPP-Nutrition), a constaté l'APS.

Cette rencontre, avec l'appui technique et financier de son partenaire, SOLTHIS (Solidarité thérapeutique et initiatives pour la santé), a réuni l'ensemble des équipes cadres régionales et des districts sanitaires, ainsi que les prestataires de soins issus des quinze structures de santé pilotes engagées dans la mise en oeuvre de cette approche intégrée.

Selon le directeur régional de la santé, Amadou Yéri Camara, l'intégration des services de santé maternelle et infantile est une "stratégie innovante" visant à offrir un paquet complet de soins à la mère et à l'enfant lors d'une même visite.

Elle repose sur la continuité des soins à travers différents points de consultations prénatales, accouchement, post-partum et vaccination afin de réduire les pertes de suivi et d'améliorer la qualité des interventions, a-t-il ajouté.

Il a indiqué que grâce à cette approche, les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés peuvent bénéficier, en un seul passage, de services variés tels que la consultation prénatale, la planification familiale post-partum, la supplémentation nutritionnelle ou encore la vaccination des enfants.

Mame Badji, coordonnatrice en santé de la reproduction, a salué l'impact positif du programme sur la santé de la mère et de l'enfant.

"Cette rencontre est organisée pour évaluer les résultats du programme d'intégration des services dans les établissements publics sanitaires, visant à réduire la mortalité maternelle et néonatale", a-t-elle déclaré.

Elle a également rappelé que le programme concerne 15 établissements publics de santé de la région de Sédhiou, consistant à intégrer les services de santé pour améliorer la prise en charge de la mère et de l'enfant.

Christian Sambou, représentant de SOLTHIS, a supervisé la mise en oeuvre dans les établissements ciblés.

Il a annoncé lors de la rencontre que la mise à l'échelle régionale est prévue pour élargir l'impact et réduire durablement la mortalité maternelle et néonatale. Il a ajouté que des sessions de renforcement de capacités, des dotations en matériel informatique et des formations par coaching ont été réalisées.

Pour M. Sambou, cette revue régionale a constitué un "moment d'échanges et de capitalisation" entre les acteurs des trois districts sanitaires de la région (Sédhiou, Bounkiling et Goudomp).

Les différentes équipes ont présenté leurs résultats, succès et défis liés à la mise en oeuvre de l'intégration des services, a-t-il conclu.