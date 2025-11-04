Burkina Faso: Direction régionale de la Police nationale du Guiriko - Le commissaire divisionnaire Voubi Ziba aux commandes

Le directeur général de la Police nationale, Thierry Dofizouho Tuina, a installé le nouveau directeur régional de la Police nationale du Guiriko, Voubi Ziba, le jeudi 30 octobre 2025 à Bobo-Dioulasso.

Le commissaire divisionnaire Voubi Ziba est le nouveau directeur régional de la Police nationale du Guiriko. Nommé en Conseil des ministres du jeudi 23 octobre dernier, il a été installé dans ses nouvelles fonctions dans l'après-midi du jeudi 30 octobre 2025 par le directeur général de la Police nationale, Thierry Dofizouho Tuina. Il remplace à ce poste, le commissaire divisionnaire, Pierre Claver Konaté.

« Désormais, commissaires, officiers, sous-officiers, personnel civil de la direction régionale de la Police nationale du Guiriko, vous reconnaîtrez désormais pour chef le commissaire divisionnaire de police Voubi Ziba, et lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des missions, l'observation des lois et règlements du Burkina Faso », s'est adressé le DG de la Police nationale aux agents de la DRPN du Guiriko. Prenant la parole pour la toute première fois, le nouveau DR de la Police nationale du Guiriko a insisté sur l'importance de la courtoisie, qu'il considère comme la première qualité d'un bon agent de police et la première clé de son succès.

« Un usager accueilli avec courtoisie à qui vous n'avez pas pu rendre service se souviendra de vous en bien. Tandis que c'est un usager accueilli dans la discourtoisie à qui vous rendez service par la suite se souviendra de vous en mal », a-t-il illustré. Sur la question sécuritaire, le commissaire Ziba a rendu un « vibrant hommage » à ses frères d'armes militaires et paramilitaires, ainsi qu'aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour leur engagement quotidien dans la lutte contre l'insécurité.

Il a également salué la mémoire de toutes les victimes du terrorisme, réaffirmant la détermination des forces à poursuivre le combat. Avant de terminer son discours, Voubi Ziba a remercié son prédécesseur pour le « très bon travail déjà accompli », et s'est engagé à poursuivre la mission. Pour y parvenir, il a indiqué compter sur le soutien et l'accompagnement de ses éléments, de ses frères d'armes ainsi que de l'ensemble des corps constitués du Guiriko.

Expérience professionnelle du nouveau DRPN du Guiriko

Directeur régional de la Police nationale des Tannouyan (de mai 2024 à sa nomination récente).

Chargé d'études au cabinet du directeur général de l'Agence nationale de

renseignement (ANR) (de février 2022 à 2023).

Enseignant à l'école nationale de police (d'octobre 2019 à 2021).

Commissaire central de police de la ville de Manga (d'octobre 2015 à 2019).

Commissaire central adjoint de police de la ville de Boromo (d'octobre 2012 à 2015).

Officier à la Direction des sports, des arts et de la culture à la DGPN (de février à octobre 2012).