Burkina Faso: Construction du complexe universitaire de Gaoua - Retard inquiétant, le gouverneur du Djôrô hausse le ton

Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a effectué, le vendredi 31 octobre 2025, une visite de suivi du chantier du complexe universitaire de Gaoua. Constatant un important retard dans l'exécution des travaux, il a exhorté l'entreprise à redoubler d'effort pour respecter les engagements.

Les travaux du chantier du futur complexe universitaire de Gaoua avancent lentement selon le gouverneur du Djôrô, Siaka Barro. Accompagné de techniciens et de cadres régionaux, il a constaté, le vendredi 31 octobre 2025, l'état d'avancement des travaux, exécutés dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ).

Le complexe universitaire de Gaoua, qui comprend notamment un bâtiment pédagogique de type R+2 extensible en R+3 comportant des bureaux, des salles de cours, des salles de travaux dirigés et un amphithéâtre de 500 places, devait accueillir les étudiants dès l'année académique 2025-2026. A l'issue de sa visite, le gouverneur n'a pas caché sa déception.

« Je ne suis pas du tout satisfait de l'évolution des travaux.

Le chantier devait être livré le 19 octobre dernier, mais nous sommes aujourd'hui à un taux d'exécution de seulement 30,75 % alors que le délai est déjà consommé à plus de 100 % », a-t-il déploré. Pour lui, ce retard compromet la mise à disposition du complexe pour l'année académique 2025-2026. Il a invité l'entreprise à doubler son personnel, à mobiliser davantage de ressources et à accélérer la cadence, afin que les bâtiments puissent être exploités au plus tard au deuxième trimestre.

Du côté de l'entreprise, le conducteur des travaux, Dieudonné Oubilbiga, a reconnu le retard qu'il explique par plusieurs facteurs. Il s'agit, a-t-il fait savoir du long délai d'approbation des plans, des difficultés liées à la topographie du terrain et l'approvisionnement en matériaux de qualité. « Le sable vient de Bobo-Dioulasso et le concassé de Ouaga. La distance de ces deux villes à Gaoua allonge considérablement les délais », a précisé le technicien.

Tout de même, le contrôleur des travaux a assuré le gouverneur. L'entreprise a promis elle aussi d'intensifier le travail afin d'atteindre un niveau d'avancement significatif d'ici fin décembre 2025. Pour sa part, le gouverneur a annoncé qu'il reviendra sur le site à la fin du mois de novembre pour apprécier les progrès réalisés. Ce complexe universitaire de Gaoua, une fois achevé, viendra renforcer l'offre d'enseignement supérieur dans la région du Djôrô, foi du gouverneur, et incarnera la volonté du gouvernement de rapprocher l'université des territoires.