Ile Maurice: L'essence baisse à Rs 58,45 le litre, le diesel inchangé

Le Petroleum Pricing Committee (PPC) s'est réuni hier pour revoir les prix de détail des produits pétroliers, conformément aux règlements en vigueur sur le contrôle des prix. À l'issue de cette réunion, le comité a recommandé une baisse du prix du Mogas (essence) et le maintien du prix du gas-oil (diesel).

Ainsi, le litre d'essence passe de Rs 61,20 à Rs 58,45, soit une diminution de Rs 2,75 ou 4,49 %, applicable à partir de minuit, ce mardi 4 novembre. Cette révision découle d'une baisse des cours mondiaux du Mogas, dont le nouveau prix de référence est fixé à 681,72 dollars US la tonne métrique, calculé sur la base des prix observés entre août et octobre 2025 et des prévisions pour la période novembre 2025 à janvier 2026.

S'agissant du diesel, bien que le calcul indique également une baisse potentielle, le PPC a décidé de maintenir le prix à Rs 58,95 le litre, en raison du déficit estimé à Rs 2,5 milliards dans le Price Stabilisation Account (PSA) du gas-oil . En vertu de la réglementation, une baisse ne peut être appliquée que si le fonds du PSA est en positif.

Les gains récents sur certaines cargaisons de gas-oil serviront à compenser les pertes accumulées depuis 2021. Les détails sur les calculs des prix et les gains ou pertes par cargaison sont consultables sur le site de la State Trading Corporation.

Cette décision, selon le PPC, reflète la volonté de maintenir un équilibre entre la stabilité des prix à la pompe et la soutenabilité financière du mécanisme de stabilisation.

Sollicité pour un commentaire, Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des Consommateurs (ACIM), qui a à plusieurs reprises plaidé pour une baisse des prix des carburants, estime qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction, mais juge cette baisse largement insuffisante. Il relève que le déficit du PSA en décembre 2024 était beaucoup plus élevé, et une baisse de Rs 5 par litre pour l'essence aurait été plus raisonnable. Il ajoute que le diesel aurait pu également bénéficier d'une réduction.