Ile Maurice: Fuite audio, témoignage troublant et révélations sur un officier du CCID

L'affaire Menlo Park continue de susciter des remous après la diffusion d'un enregistrement audio impliquant un officier de l'unité Anti-Money Laundering (AML) du Central Crime Investigation Department (CCID).

Dans cet extrait qui circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, on entend un échange entre un policier et une femme, identifiée comme Kristel C., témoin dans l'enquête. Celle-ci affirme avoir été approchée de manière inhabituelle par deux hommes se présentant comme des officiers de police.

Dans un témoignage écrit transmis à la presse, Kristel C. décrit les circonstances de cette rencontre : «Deux hommes se sont présentés chez moi, disant appartenir à la police. Aucun d'eux ne portait d'uniforme ni ne conduisait un véhicule officiel. L'un est resté dans la voiture sans se présenter. Par mesure de sécurité, j'ai décidé d'enregistrer notre conversation.» Kristel C., qui se présente comme consultante en stratégie commerciale après avoir occupé le poste de Sales Lead dans un grand groupe de presse, raconte que l'un des visiteurs aurait tenu des propos pour le moins inquiétants.

«L'un d'eux a déclaré que, l'argent de la MIC (NdlR, Mauritius Investment Corporation) n'est pas 'propre' et a parlé de 'proceeds of crime'. Ces accusations m'ont semblé totalement infondées et inappropriées, d'autant qu'aucune preuve ou base factuelle n'a été évoquée», confie-t-elle. Face à la gravité de la situation, elle affirme avoir partagé l'enregistrement avec un ami journaliste «en toute confidentialité», dans le but d'obtenir un avis extérieur, sans révéler son identité «pour des raisons de sécurité».

«Une atteinte grave à la confidentialité de l'enquête»

La direction de Menlo Park Ltd a réagi, dénonçant une violation manifeste du devoir de réserve et une ingérence inacceptable dans le processus d'enquête. Selon la société, «l'officier concerné semble avoir interféré avec un témoin tout en divulguant des informations confidentielles, notamment sur les bénéficiaires de paiements liés à la MIC». L'entreprise se dit «profondément préoccupée» par la tournure des événements.

Elle souligne que toutes les transactions effectuées par Menlo Park et sa filiale, Lucky Datalab DIFC (basée à Dubaï), ont été réalisées «dans le strict respect des lois, des contrats signés et avec l'approbation formelle des actionnaires». La société rappelle par ailleurs que l'AML détient déjà l'ensemble des documents soumis à la Mauritius Revenue Authority (MRA), prouvant la légalité des fonds reçus et utilisés dans le cadre de projets approuvés par la MIC. Une assemblée générale, tenue le 25 novembre 2024, avait d'ailleurs validé l'émission d'actions par la MIC et les paiements effectués à partir de ses fonds.

Pour rappel, le CCID enquête depuis plusieurs mois sur un possible détournement de Rs 45 millions lié à une aide financière octroyée par la MIC à Menlo Park Ltd et à sa filiale, Pulse Analytics. Si aucune inculpation n'a encore été prononcée, cette fuite audio et le témoignage de Kristel C. sont un nouveau rebondissement à une affaire déjà marquée par des tensions entre enquêteurs, témoins et parties concernées.

Un courriel anonyme fait état des dépenses effectuées

La rédaction a reçu un courriel anonyme détaillant le «money trail» de Menlo Park, avec paiements aux Adam, dépenses pour Dubaï, etc. Contacté par l'express, Stéphane Adam, l'un des directeurs, a expliqué que Menlo Park est la société holding et que Lucky Datalab est la société d'opérations. Toutes les dépenses de Menlo Park sont effectuées par Lucky Datalab.

Ces dépenses ont été approuvées lors d'une assemblée des actionnaires tenue le 25 novembre 2024. Un rapport d'audit indépendant a été réalisé et inclus dans l'affidavit de Menlo Park, déposé le 24 janvier 2025. Les dépenses personnelles correspondent aux salaires dus à Marie-Queenie Adam (la codirectrice) et à lui-même, approuvés par les actionnaires de la société. Les salaires sont dûment déclarés auprès de la MRA, et les comptes de la société sont en cours de finalisation par le cabinet comptable de Menlo Park et seront prochainement déposés à la MRA.

Aditi Boolell, Company Secretary, a envoyé un courriel et des documents par courrier recommandé à l'assistant surintendant du CCID la semaine dernière, fournissant tous les détails ainsi que les approbations pertinentes de la société pour toutes ces dépenses. «Il est inacceptable que les relevés bancaires de Menlo Park, une société étrangère, Lucky Datalab, ainsi que les relevés bancaires personnels des administrateurs aient été divulgués de cette manière. Cela démontre que la confidentialité bancaire n'est pas respectée.»