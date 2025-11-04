Sénégal: Un tournoi international de Futsal U17 pour préparer les JOJ 2026

Dakar — Le tournoi international de Futsal U17 "Dakar en jeux" démarre jeudi à partir de 11 heures, au Dakar Arena de Diamniadio, avec la participation de six pays, a-t-on appris du Comité d'organisation des Jeux olympiques de jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 .

En ce qui concerne la compétition féminine de ce tournoi, l'équipe de la Tanzanie a décliné l'invitation qui lui a été adressée, en raison de contraintes logistiques.

Afin d'assurer la continuité du tournoi et de maintenir le nombre de matchs initialement prévus, le COJOJ a invité le Sénégal à présenter une deuxième équipe.

Les deux équipes du Sénégal, celle de la Guinée et celle de la Zambie vont ainsi disputer le tournoi féminin, tandis que la compétition masculine va opposer le Sénégal, le Brésil, le Maroc et le Portugal.

Le tournoi international de Futsal des moins de 17 ans, qui se tient de jeudi à dimanche, est organisé dans le cadre du "One year go" marquant le compte à rebours des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre de l'année prochaine.

Ces joutes sportives, qui se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, vont se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes qui vont s'illustrer dans une vingtaine de disciplines sportives, allant de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.

- Voici le calendrier complet du tournoi de Futsal prévu au Dakar Arena :

- Tournoi Futsal féminin :

- Jeudi : Sénégal A - Guinée (11 h) et Sénégal B- Namibie

- Vendredi: Namibie- Guinée (11 h) et Sénégal A- Sénégal B (13 h)

- Samedi: Guinée - Sénégal (11 h) et Namibie - Sénégal A(13 h)

- Tournoi Futsal masculin :

- Jeudi : Maroc- Portugal (17 h) et Sénégal - Brésil (19 h)

- Vendredi : Brésil - Maroc(17 h) et Sénégal - Portugal (19 h)

-Samedi : Sénégal - Maroc (17 h) et Brésil - Portugal (19 h)