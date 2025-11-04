Sénégal: PSV-Films, l'association mise en place pour 'immortaliser' Paulin Soumanou Vieyra

Dakar — Une association dont l'ambition est de contribuer à sauvegarder, restaurer et promouvoir l'oeuvre du cinéaste et historien de cinéma Paulin Soumanou Vieyra a été mise sur pied le 4 novembre 2012 par ses héritiers, a-t-on appris de son fils Stéphane Vieyra qui en est le président.

La date de création de cette association correspond à celle de la mort de Paulin Soumanou Vieyra, le 4 novembre 1987.

"L'association PSV-films a pour objet de préserver, promouvoir et rendre disponible le travail important que mon père a réalisé tout au long de sa carrière. [...], il est devenu immortel à travers son oeuvre. Nous disposions des droits sur l'ensemble de ses oeuvres, il nous revenait de les préserver", explique le benjamin de la famille Vieyra, installé à Tours, en France.

La mission que s'est assignée Stéphane, est partie des paroles de sa mère, la romancière et poétesse guadeloupéenne, Myriam Warner-Vieyra (1939-2017) par ailleurs bibliothécaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

"Votre père, disait-elle, a fait quelque chose d'important, il est important de préserver tout cela pour le rendre disponible pour les chercheurs qui pourront comprendre [par ce biais] les origines du cinéma africain".

Selon Stéphane Vieyra, la chance Paulin est d'avoir pu compter sur une épouse archiviste, qui a su classer depuis son décès tous les éléments (films, livres, écrits, scénarii, etc.) de son oeuvre.

En hommage à son père, il a initié avec PSV-films plusieurs projets dans l'intention de préserver l'héritage de ce pionnier "quasi-oublié" du cinéma ouest-africain.

"Nous avons pu les conserver [...] jusqu'en 2021", date à laquelle PSV-films "a confié en donation le patrimoine audiovisuel de Paulin S. Vieyra à l'université d'Indiana aux Etats Unis avec clause, car on garde le copyright [le système de protection des oeuvres littéraires et artistiques en vigueur dans les pays anglo-saxons] de toute l'oeuvre de notre père jusqu'en 2052, soit 75 ans après sa mort", dit-il.

Il signale avoir frappé sans succès à beaucoup de portes, notamment à l'Institut national de l'audiovisuel français, avant de se tourner vers l'université d'Indiana.

"PSV/Films n'ayant pas la capacité de gérer ces archives, c'est à l'université d'Indiana que l'association s'est tournée pour la conservation et la numérisation du patrimoine de mon père", indique-t-il.

Stéphan Vieyra, jusque-là conservateur des archives cinématographiques et documentaires de son père, déclare qu'avec ce don, les nombreux manuscrits inédits laissés par son père pourront être publiés et traduits en anglais.

Il cite notamment le deuxième tome du livre sur les cinémas africains, la suite du film "En résidence surveillée" et d'autres scénarii.

Selon son fils, lorsqu'un hommage national a été rendu à Paulin Soumanou Vieyra à Dakar, en 2012, sa bibliothèque personnelle a été offerte à la Bibliothèque universitaire (BU) de l'Université Cheikh Anta Diop par l'intermédiaire de la conservatrice de l'époque, Mariétou Diongue Diop.

"A l'époque, on ne pouvait pas conserver ni numériser ses documents écrits et audiovisuels. Il était important que ce travail ne soit pas perdu, quel que soit l'endroit où il est hébergé, aujourd'hui, c'est à +Black Film Center/ Archive+ aux USA", a souligné Stéphane Vieyra.

"Toute l'Afrique pourra et doit accéder à ces archives. Et la condition la plus importante pour nous était que l'Afrique puisse disposer de ces archives, et c'est ce qui va se passer", a-t-il assuré.

Stéphane Vieyra a réalisé deux documentaires (Destin Commun, Hommage à trois éclaireurs du 7ème art et Témoignages) pour que Paulin Soumanou Vieyra reste présent dans les grandes manifestations du cinéma africain.

Dans le cadre du centenaire de sa naissance, il a réalisé un film fiction "Vieyra le précurseur innovant", pour revenir sur l'histoire de son père racontée à ses petits-enfants.

Un buste de Paulin Soumanou Vieyra, réalisé en 2017 par le sculpteur burkinabè Siriki Ky, a été installé au siège du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), au Burkina Faso.

Le président de PSV-Films signale avoir introduit une demande auprès de la direction de la cinématographique, au Sénégal, pour que l'avenue Jean Jaurès X Mohamed 5, où était logé le service des "Actualités sénégalaises", puisse porter le nom de Paulin Soumanou Vieyra.