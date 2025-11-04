Afrique: Neuf cent participants attendus au Salon international des mines

4 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — Neuf cent participants, venus de plus de trente pays, sont attendus au 8e Salon international des mines du Sénégal (SIM) qui s'ouvre ce mardi, au Centre international de conférences Abdou-Diouf de Diamniadio (CICAD), à une trentaine de kilomètres de Dakar, a appris l'APS des organisateurs.

La cérémonie officielle de cet évènement de trois jours organisé tous les deux ans sera présidée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

Le 8e Salon international des mines du Sénégal porte sur le thème "Les ressources minérales, un levier de souveraineté économique".

Le SIM a pour ambition d'encourager l'investissement responsable, d4accompagner la modernisation du secteur extractif et de renforcer la place du Sénégal sur la scène minière mondiale, dans l'optique de faire des ressources minérales un moteur de souveraineté et de prospérité partagée, lit-on dans un document remis à la presse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"L'événement offre également un espace privilégié de concertation entre gouvernements, investisseurs et opérateurs industriels, afin de promouvoir des politiques minières innovantes, alignées sur les standards internationaux de durabilité, de transparence et de contenu local", poursuit le texte.

Des sessions de haut niveau, animés par des experts, des ministres et représentants d'organisations régionales, sont au programme du SIM.

Des expositions visant à mettre en exergue l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie minière, ainsi qu'une conférence de haut niveau sont également au menu de la rencontre.

Les participants prendront également part à "des tables rondes stratégiques, ateliers techniques et conférences interactives accessibles à la fois en présentiel et en ligne", ce qui permettra "d'établir un dialogue direct grâce à des sessions de questions-réponses virtuelles", souligne le document remis à la presse.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.