Afrique: Neuf cent participants attendus au Salon international des mines

Diamniadio — Neuf cent participants, venus de plus de trente pays, sont attendus au 8e Salon international des mines du Sénégal (SIM) qui s'ouvre ce mardi, au Centre international de conférences Abdou-Diouf de Diamniadio (CICAD), à une trentaine de kilomètres de Dakar, a appris l'APS des organisateurs.

La cérémonie officielle de cet évènement de trois jours organisé tous les deux ans sera présidée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

Le 8e Salon international des mines du Sénégal porte sur le thème "Les ressources minérales, un levier de souveraineté économique".

Le SIM a pour ambition d'encourager l'investissement responsable, d4accompagner la modernisation du secteur extractif et de renforcer la place du Sénégal sur la scène minière mondiale, dans l'optique de faire des ressources minérales un moteur de souveraineté et de prospérité partagée, lit-on dans un document remis à la presse.

"L'événement offre également un espace privilégié de concertation entre gouvernements, investisseurs et opérateurs industriels, afin de promouvoir des politiques minières innovantes, alignées sur les standards internationaux de durabilité, de transparence et de contenu local", poursuit le texte.

Des sessions de haut niveau, animés par des experts, des ministres et représentants d'organisations régionales, sont au programme du SIM.

Des expositions visant à mettre en exergue l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie minière, ainsi qu'une conférence de haut niveau sont également au menu de la rencontre.

Les participants prendront également part à "des tables rondes stratégiques, ateliers techniques et conférences interactives accessibles à la fois en présentiel et en ligne", ce qui permettra "d'établir un dialogue direct grâce à des sessions de questions-réponses virtuelles", souligne le document remis à la presse.