Sénégal: Bakel - 260 femmes dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus

Bakel — Deux cent soixante femmes des postes de santé de Samba Yidé, Yélingara et Gandé, dans le département de Bakel (est), ont bénéficié d'un dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus ayant révélé des lésions précancéreuses chez quatorze d'entre elles, a-t-on appris de coordinatrice de la santé de la reproduction du district sanitaire de la localité.

"Dans la lutte contre les cancers gynécologiques, nous avons ciblé cette année trois postes de santé, à savoir celui de Samba Yidé, Gandé et de Yélingara. Nous avons eu à dépister 260 femmes au total. Et parmi ces femmes, 14 présentaient des lésions précancéreuses", a indiqué Ramata Diawara, a-t-elle dit.

Mme Diawara, par ailleurs sage-femme, s'entretenait avec l'APS sur les activités de sensibilisation du district sanitaire de Bakel, dans le cadre de la campagne "Octobre rose", clôturée vendredi dernier, dans le cadre de la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus.

Selon Ramata Diawara, sur les quatorze femmes qui présentaient des lésions précancéreuses, dix ont été prises en charge gratuitement sur place, les autres ont été référées au niveau du centre de santé pour des soins.

"Pour le cancer du sein, trois cas de nodules ont été détectés chez des femmes. Nous avons eu à leur prescrire une échographie mammaire pour voir ce qu'il en était exactement", a ajouté Mme Diawara, saluant la disponibilité du matériel pour la prise en charge.

Le cancer du col de l'utérus est "le seul" pour lequel "il existe un moyen de prévention, à savoir la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) avec les filles âgées de 9 à 14 ans", a-t-elle renseigné.

"Nous invitons les parents à nous aider avec cette cible pour qu'on puisse les vacciner et les protéger contre le cancer du col de l'utérus", a conclu la coordinatrice de la santé de la reproduction du district sanitaire de Bakel.