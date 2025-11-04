Angola: Le pays et l'Égypte renforcent leur coopération dans le domaine de la culture

Luanda — Le ministre angolais de la Culture, Filipe Zau, s'est réuni dimanche, au Caire, avec son homologue égyptien, Ahmed Fouad Henno, afin d'aborder la coopération bilatérale dans le domaine culturel, notamment en matière de formation de cadres et d'échanges artistiques.

Selon une note de presse transmise lundi à l'ANGOP, les deux parties ont discuté des modalités pratiques de mise en oeuvre du partenariat envisagé, en convenant de désigner des points focaux chargés de préparer un mémorandum d'entente destiné à identifier les domaines prioritaires de coopération et à aboutir à la signature d'accords.

Dans un premier temps, l'échange d'informations sera assuré par les représentations diplomatiques respectives et par les experts désignés à cet effet par les deux ministres.

Par ailleurs, les parties se sont engagées à soutenir mutuellement la participation à des projets d'échanges culturels et artistiques, en mettant l'accent sur les arts contemporains, afin de promouvoir le patrimoine et la culture africaine.

Arrivé au Caire vendredi dernier pour représenter le Président de la République, João Lourenço, à la cérémonie d'inauguration du Grand Musée Égyptien, le ministre Filipe Zau et son homologue ont également évoqué la nécessité de protéger le patrimoine matériel et immatériel et de promouvoir des événements culturels conjoints, contribuant ainsi au renforcement des liens entre les deux peuples et nations.

Les discussions ont également porté sur la gestion culturelle, les échanges dans les arts traditionnels y compris la musique , la préservation du patrimoine et la promotion de l'identité africaine. L'entretien s'est déroulé en présence de l'ambassadeur d'Angola en Égypte, Maquento Sebastião Lopes, ainsi que de techniciens de la culture des deux pays.

À cette occasion, le ministre Filipe Zau a félicité l'Égypte et exprimé sa satisfaction face à ce qu'il a qualifié de "merveilleux événement", l'inauguration du Grand Musée Égyptien, tout en encourageant la poursuite du rôle de l'Égypte dans la protection et la promotion du patrimoine culturel africain.

Toujours dimanche, le ministre s'est également entretenu avec le directeur général de l'UNESCO, l'Égyptien Khaled El-Anany, à qui il a présenté des informations sur la classification du patrimoine national et demandé un appui pour la récupération des œuvres patrimoniales angolaises et africaines illégalement retirées de leurs pays d'origine.