Angola: Le Gouvernement projette de faire du pays un 'hub' logistique et maritime

Luanda — Le Gouvernement angolais s'emploie à transformer l'Angola en un hub logistique et maritime de référence dans la région atlantique, en misant sur des ports modernes et des services sûrs, conformément aux meilleures pratiques internationales, afin d'attirer davantage d'investissements privés directs.

Cette déclaration a été faite par le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, ce lundi à Luanda, lors de la cérémonie d'ouverture de l'Audit international de l'Organisation maritime internationale (IMSAS), qui se déroule dans le secteur du 3 au 10 du mois en cours.

Le ministre a qualifié la mer d'actif stratégique et de clé du développement durable et de la diversification économique de l'Angola.

« Le pays dispose d'un littoral de plus de 1 600 kilomètres, établissant un lien vital avec le monde à travers le commerce, l'énergie, la sécurité et la coopération internationale », a-t-il souligné.

Selon lui, l'économie bleue représente aujourd'hui l'un des plus grands potentiels pour l'avenir de l'Angola. En plus d'être une source importante d'emplois, de revenus et d'innovation, elle constitue un moteur pour la logistique, la pêche, l'énergie, la construction navale, le tourisme côtier et le commerce international.

Dans cette perspective, le ministre estime que chaque port, corridor logistique et centre de formation maritime constitue une pièce d'un système qui, s'il est bien coordonné, peut générer de la croissance économique, attirer des investissements et renforcer la sécurité nationale.

Pour atteindre cet objectif, Ricardo D'Abreu a souligné la nécessité de renforcer les institutions, d'assurer une coordination interministérielle plus efficace et de mettre en place un système intégré de gouvernance maritime.

Il a rappelé que le secteur maritime ne relève pas d'un seul ministère, mais implique sept départements ministériels, tous chargés de la protection, de l'exploitation et de la régulation des ressources maritimes, à travers des mécanismes clairs d'articulation, de partage d'informations et de prise de décision stratégique.

À propos de l'événement, le ministre a qualifié l'audit d'exercice de confiance, de coopération et de vision d'avenir, affirmant que l'Angola est prête à naviguer avec sécurité, transparence et ambition.

Il a ajouté que cette évaluation représente un test de la maturité de la coopération institutionnelle de l'Angola, exigeant davantage de dialogue, d'humilité technique, d'esprit d'équipe et de rigueur, car les résultats de cette mission révéleront l'état des ports, du littoral, la crédibilité et la capacité de l'Angola à se positionner comme partenaire fiable au sein du système maritime international.