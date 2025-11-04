Angola: Football - Les Palancas Negras en stage à Algarve avant la CAN

Luanda — La Sélection nationale de football effectue actuellement un stage pré-compétitif dans la région de l'Algarve, au Portugal, en préparation pour le Championnat d'Afrique des Nations (CAN), qui se déroulera au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Sur le sol portugais, les Palancas Negras ont déjà deux matches amicaux confirmés, contre les sélections de Mozambique et d'Algérie, a indiqué le vice-président de la Fédération angolaise de football (FAF), Carlos Alonso "Cali".

L'ancien défenseur central de la sélection nationale a précisé, dans une interview accordée ce lundi au Jornal dos Desportos, que le choix de l'Algarve pour le stage s'explique par sa proximité avec le Maroc, lieu de la compétition africaine.

« Nous ferons un stage au Portugal, dans l'Algarve, une région proche du Maroc, où en 30 ou 40 minutes nous pouvons atteindre le lieu de la compétition. Nous avons choisi l'Algarve également pour son climat similaire », a-t-il insisté.

Il a ajouté que, outre les matches contre l'Algérie et le Mozambique, la République démocratique du Congo a également lancé une invitation, actuellement à l'étude par le département des sélections nationales.

Lors de la compétition africaine, l'Angola, dirigée par l'entraîneur français Patrice Beaumelle, figure dans le groupe B, aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et du Zimbabwe.