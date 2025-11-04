Angola: Karaté - Le pays conserve son titre mondial au Japon

3 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — L'Angola a conservé lundi à Matsuyama, au Japon, son titre mondial en Kumite par équipes lors de la 11e édition du Championnat du monde de karaté, selon une note de l'Ambassade d'Angola dans ce pays asiatique.

Les karatékas angolais ont remporté un total de 25 médailles, dont 10 en or, 10 en argent et 5 en bronze, dans les catégories les plus prestigieuses de la compétition.

Les Angolais réitèrent ainsi l'exploit de 2023 à Lübeck (Allemagne), où la délégation nationale avait déjà atteint un tel succès.

Lors du deuxième et dernier jour de la compétition, Giliano André s'est particulièrement illustré en remportant la médaille d'or, revalidant ainsi le titre mondial individuel pour l'Angola.

Sa finale a cependant été marquée par un incident : Carlos João "Japa" a été disqualifié après avoir porté un coup laissant son adversaire japonais inanimé, provoquant des protestations de l'équipe angolaise qui dénonçait une arbitrage partial.

La délégation angolaise est composée de 28 membres, incluant des athlètes de différents niveaux et catégories, ainsi que l'équipe technique et les dirigeants.

