Angola: Adalberto Júnior en mission au Zaire pour convaincre les délégués au congrès de l'UNITA

3 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par DA/JL

Mbanza Kongo — Le candidat à la présidence de l'UNITA, Adalberto Costa Júnior, est arrivé dans l'après-midi de ce lundi à Mbanza Kongo, province du Zaire, dans le but de convaincre les délégués appelés à participer au XIVe congrès ordinaire du parti, prévu du 28 au 30 de ce mois à Luanda.

Deux candidats sont en lice pour la plus haute direction de l'UNITA à savoir Adalberto Costa Júnior et Rafael Massanga Savimbi.

« La quête de la légitimité démocratique lors du congrès vise à établir des bases solides pour la mise en oeuvre du programme des élections générales de 2027 », a déclaré Adalberto Júnior lors d'une rencontre avec les militants du parti.

L'homme politique a indiqué que sa re candidature à la direction du parti du "coq noir" a été encouragée par les structures internes de l'organisation ainsi que par diverses personnalités de la société civile.

Dans la ville classée au patrimoine mondial, Adalberto Costa Júnior a été accueilli par le gouverneur du Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, et l'évêque du diocèse de Mbanza Kongo, Mgr Vicente Carlos Kiaziku.

Le dirigeant du parti a déjà visité les provinces de Malanje, Cuanza-Norte, Icolo e Bengo, Bengo et Luanda.

