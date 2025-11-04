Burkina Faso: Investissements au pays - Les opportunités d'affaires présentées aux Afrodescendants

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) organise les 3 et 4 novembre 2025, un « salon du business » au profit de la diaspora et des Afrodescendants d'Amérique dans le cadre de leur séjour à Ouagadougou.

Au-delà de découvrir le Burkina Faso, la diaspora et les Afrodescendants d'Amérique qui y séjournent depuis le 26 octobre 2025, veulent aussi y investir. Ils sont plus de 700 investisseurs qui s'intéressent aux opportunités d'investissements au pays des Hommes intègres. Pour leur présenter les opportunités d'affaires, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) organise un « salon du business » les 3 et 4 novembre 2025 à Ouagadougou.

Selon le secrétaire général du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA), Alassane Ouédraogo, l'objectif de ce salon est de prospecter les opportunités d'investissements dans tous les domaines, favoriser le transfert de toutes les compétences et expériences acquises à l'extérieur et encourager les transferts de technologies. Ainsi, durant ces deux jours, les opportunités d'investissement dans les domaines de l'agriculture, de la finance, des mines, des énergies renouvelables et de l'économie seront présentées aux Afrodescendants. A cela, s'ajoute la présentation des projets structurants, en plus des rencontres B to G (business to government) et B to B.

« Cela va créer un pool de relations d'affaires entre la diaspora africaine aux Etats-Unis et les hommes d'affaires burkinabè », a relevé le président de la délégation spéciale consulaire de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Roland Achille Sow.

A entendre le SG du MICA, Ce forum d'affaire va permettre aux Afrodescendants de tisser des liens solides entre les communautés. « Le Burkina Faso est prêt à accueillir des investissements et à ouvrir ses portes à de nouvelles synergies car il a besoin de solutions modernes pour relever le défi de ses secteurs économiques en intégrant des technologies. Ainsi, en alliant votre expertise à notre savoir-faire local, nous avons l'opportunité de créer des produits et services qui répondent aux enjeux contemporains tout en valorisant nos richesses culturelles », a souligné Alassane Ouédraogo.

Pour le représentant des Afrodescendants, Dr Wallace Williams, ce salon offre un environnement à la diaspora africaine de venir investir, participer et partager leur expertise au Burkina Faso. « Il existe des opportunités de création, de raffinement de produits et de construction dans plusieurs domaines. Nous sommes fiers d'y contribuer », a -t-il ajouté. Et le SG de poursuivre qu'investir au Burkina est une occasion de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Burkinabè. « En soutenant des projets durables, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour notre peuple et construire le tissu économique », a-t-il renchéri.