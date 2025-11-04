Burkina Faso: Secteur de l'énergie - L'ARSE outille les professionnels de médias de cinq régions

L'Autorité de régulation du secteur de l'énergie a organisé un atelier d'information et de sensibilisation des journalistes des régions du Nakambé, du Nazinon, du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa sur la régulation du secteur de l'énergie, du 28 au 30 octobre 2025 à Tenkodogo.

Après les régions de Nando et du Guiriko, l'Autorité de régulation du secteur de l'énergie (ARSE) a réuni des journalistes du Nakambé, du Nazinon, du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa pour les doter d'outils et de connaissances approfondies afin qu'ils puissent mieux appréhender et communiquer sur la régulation du secteur de l'énergie.

Placée sur le thème « La régulation au service de la gouvernance et du développement du secteur de l'énergie au Burkina Faso : acquis, défis et perspectives », la session s'est tenue du 28 au 30 octobre 2025 à Tenkodogo. A l'ouverture des travaux, le président de l'ARSE, Jean-Baptiste Ky, a souligné la place centrale du régulateur de l'énergie qui se positionne comme un acteur clé de transparence, d'équité et de performance au service du développement national. A travers sa vision stratégique 2023-2027, l'ARSE ambitionne de renforcer sa notoriété au plan national et de s'imposer comme un régulateur de référence dans la sous-région.

Des communications édifiantes

A cet effet, les médias, selon lui, sont des partenaires clés pour promouvoir la visibilité de l'ARSE, renforcer la transparence et consolider la redevabilité institutionnelle. « A travers leurs missions de service public d'information, de sensibilisation et d'éducation citoyenne, ils peuvent valoriser les actions et acquis de la régulation tout en faisant mieux comprendre au public, la contribution de l'ARSE à la gouvernance et au développement du secteur énergique », a-t-il déclaré.

Pour le représentant du gouverneur de la région du Nakambé, Emile Yaméogo, la démarche entreprise par l'Autorité de régulation du secteur de l'énergie RSE de rencontrer les professionnels des médias est salutaire.

Pour lui, elle traduit la volonté d'associer les journalistes et communicateurs à la promotion de la transparence, de la redevabilité et de la bonne gouvernance dans le secteur énergétique. « Les médias peuvent contribuer à vulgariser les politiques publiques et à rapprocher les institutions des citoyens », a-t-il indiqué.

Au cours de cette session, plusieurs thématiques ont été développées par les équipes de l'ARSE. Les communicateurs ont abordé notamment les principes fondamentaux de la régulation énergétique, expliquant comment les régulateurs établissent un équilibre entre les intérêts des consommateurs, des producteurs et de l'Etat. Les mécanismes de fixation des tarifs de l'électricité ont été décortiqués, permettant aux journalistes de mieux comprendre les facteurs qui influencent les prix de l'énergie. L'un des points forts de cet atelier résidait dans son format interactif. En effet, les échanges ont permis de clarifier de nombreux points techniques.

Les participants ont également posé des questions sur des dossiers d'actualité, obtenant ainsi des informations de première main et des analyses éclairées qui enrichiront leurs futurs reportages. Les échanges ont permis de renforcer la compréhension des journalistes sur les mécanismes de régulation technique, économique, tarifaire, financière et juridique, tout en mettant en lumière les acquis, les défis et les perspectives.

Le représentant des journalistes, Alassane Taboudoude de la radio Djawoampo de Bogandé a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges et des outils mis en place pour renforcer la collaboration. Il a par ailleurs souligné la disponibilité des journalistes à continuer à prendre part à de futures initiatives similaires.