Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - Une vaste opération de salubrité pour promouvoir l'engagement citoyen

Dès les premières heures de la matinée du samedi 25 octobre 2025, plusieurs équipes munies de balais, brouettes et râteaux se sont activées dans l'enceinte et aux alentours du stade général Aboubacar-Sangoulé-Lamizana pour assainir ce lieu mythique de la ville de Sya. Cette initiative, aux dires du gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, vise à promouvoir le civisme, le patriotisme et la participation citoyenne à travers des actions concrètes de protection du cadre de vie. Lors du lancement de l'opération, le gouverneur a rappelé le sens profond de cette activité.

« Le patriotisme doit être notre leitmotiv de tous les jours », a-t-elle souligné. Pour elle, cette opération de salubrité s'inscrit dans la continuité des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

« C'est justement pour rappeler que l'engagement patriotique et la citoyenneté ne doivent pas se limiter à une période. Ce sont des valeurs que nous devons incarner chaque jour », a laissé entendre Mariama Konaté. Le gouverneur a également insisté sur les messages forts contenus dans le discours du président du Faso à l'occasion de ces journées.

« Le président du Faso a parlé d'ordre et de discipline, de salubrité, de respect du bien public. Etre patriote, c'est aussi prendre soin de nos espaces communs. Ce stade Sangoulé Lamizana, qui accueille les plus grandes cérémonies de la ville, mérite toute notre attention », a-t-elle indiqué.

L'activité a connu une participation massive des différentes couches sociales de Bobo-Dioulasso : représentants de l'administration, corps constitués, associations de jeunes et de femmes, FDS, et plusieurs structures locales. Tous se sont investis pour redonner de l'éclat au stade Sangoulé Lamizana. Cette opération a été également marquée par une participation des détenus de la Maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MAC-B) qui ont pris part à la journée de salubrité, aux côtés des autres participants.